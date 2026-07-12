Entre Ríos: reparan la pérgola que se desplomó durante los festejos por la Selección Argentina

"Los daños materiales se reparan. Lo que no deberíamos reparar una y otra vez es la costumbre de naturalizar estas situaciones", sostuvieron.

En ese sentido, agregaron que "señalar lo que ocurre, reclamar respuestas y pedir que cada uno asuma las responsabilidades que le corresponden también es una forma de construir una sociedad mejor".

Pese a los daños, confirmaron que el local continuará funcionando y cerraron el comunicado con un guiño futbolero: "Y, a pesar de todo, acá vamos a seguir. Con menos deck que antes, pero con las mismas ganas de trabajar, recibirlos y compartir buenos momentos. Nos vemos para Argentina-Inglaterra".

Por su parte, desde el Municipio informaron que realizarán un relevamiento para determinar el alcance de los daños ocasionados durante los festejos, analizar posibles responsabilidades y evaluar medidas preventivas para futuras concentraciones masivas.