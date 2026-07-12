Entre Ríos: reparan la pérgola que se desplomó durante los festejos por la Selección Argentina
El comercio afectado comenzó las tareas para reacondicionar el sector dañado y agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el episodio.
Los trabajos para reparar la pérgola que resultó dañada durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, comenzaron este domingo.
Los daños se produjeron durante la noche del sábado, cuando un grupo de personas se subió a la estructura del local, ubicado en la esquina de 3 de Febrero y 9 de Julio, en medio de las celebraciones por el triunfo frente a Suiza. A pesar del derrumbe de la pérgola, no se registraron personas heridas.
A través de un comunicado publicado en redes sociales, los responsables del comercio expresaron su agradecimiento por las muestras de apoyo que recibieron tras el episodio: "Antes que nada, queremos agradecer de corazón a todas las personas que se comunicaron para preguntar cómo estábamos, a quienes nos ofrecieron ayuda y a quienes se solidarizaron con lo ocurrido".
"También queremos felicitar a la enorme mayoría que sabe festejar con alegría, respeto y empatía, entendiendo el valor del trabajo ajeno y el esfuerzo que hay detrás de cada proyecto", señalaron.
Además, remarcaron que detrás del emprendimiento "no hay una gran empresa ni una estructura enorme. Solo una familia que, como tantas otras, la pelea todos los días", y valoraron la solidaridad que recibieron tras lo ocurrido.
"Los daños materiales se reparan. Lo que no deberíamos reparar una y otra vez es la costumbre de naturalizar estas situaciones", sostuvieron.
En ese sentido, agregaron que "señalar lo que ocurre, reclamar respuestas y pedir que cada uno asuma las responsabilidades que le corresponden también es una forma de construir una sociedad mejor".
Pese a los daños, confirmaron que el local continuará funcionando y cerraron el comunicado con un guiño futbolero: "Y, a pesar de todo, acá vamos a seguir. Con menos deck que antes, pero con las mismas ganas de trabajar, recibirlos y compartir buenos momentos. Nos vemos para Argentina-Inglaterra".
Por su parte, desde el Municipio informaron que realizarán un relevamiento para determinar el alcance de los daños ocasionados durante los festejos, analizar posibles responsabilidades y evaluar medidas preventivas para futuras concentraciones masivas.
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