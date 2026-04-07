El plan de Valentín Barco: "Mi idea es volver a Boca y poder hacerlo estando bien para darle alegrías"
El joven futbolista argentino, cerca de sumarse al Chelsea, reconoció que tiene en mente regresar al Xeneize en el futuro para conquistar títulos y devolverle al club todo lo que le dio.
Valentín Barco atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera profesional. Con apenas 21 años, el zurdo se encuentra en pleno crecimiento futbolístico y con desafíos importantes por delante, tanto en Europa como en la Selección Argentina. Sin embargo, en medio de ese presente vertiginoso, el jugador no pierde de vista sus raíces y dejó en claro que su historia con Boca aún no está cerrada.
En una reciente entrevista, el actual futbolista del Racing de Estrasburgo, que tiene prácticamente acordada su llegada al Chelsea a mitad de año, confesó que su intención es regresar al club de la Ribera en algún momento de su carrera. Más allá del salto a la élite europea, el “Colo” mantiene intacto el deseo de volver para cumplir un objetivo que le quedó pendiente en su primera etapa.
“Mi idea es volver a Boca y poder hacerlo estando bien para darle alegrías, ya sea con títulos que no pude darles antes de irme, pero espero que en un futuro sí“, aseguró Barco, dejando en claro que no se trata de una simple posibilidad, sino de una meta personal. Su salida temprana del club, tras un crecimiento meteórico, le dejó una sensación inconclusa que todavía lo moviliza.
El defensor, que con el tiempo fue adaptándose a funciones más ofensivas, también expresó su intención de retribuir el cariño recibido por los hinchas. “Quiero estar bien físicamente para devolverle a la gente todo lo que me brindó. Si vuelvo a Argentina es sí o sí a Boca”, agregó, reforzando el vínculo emocional que mantiene con la institución que lo formó.
En el corto plazo, sin embargo, su carrera seguirá ligada al fútbol europeo. Todo indica que Barco firmará contrato con Chelsea hasta 2031, lo que implica un proyecto a largo plazo en una de las ligas más competitivas del mundo. De cumplirse ese vínculo, su eventual regreso al país se daría en una etapa de mayor madurez futbolística.
En medio de estas proyecciones, también surgió una anécdota que alimentó la ilusión de los hinchas xeneizes. El jugador reveló una charla con Leandro Paredes tras un Superclásico en el que Boca se impuso 2-0. “Le pedí después del último Superclásico (ganó Boca 2-0) que me guarde la ‘5’ y él me dijo que me la va a guardar, así que la esperamos“, contó entre risas.
Así, mientras su presente lo encuentra en pleno ascenso en el fútbol europeo, Barco ya empieza a escribir su futuro con un objetivo claro: regresar a Boca para cerrar el círculo y saldar esa deuda que siente desde su salida.
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