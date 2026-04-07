El plan de Valentín Barco: "Mi idea es volver a Boca y poder hacerlo estando bien para darle alegrías"

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En medio de estas proyecciones, también surgió una anécdota que alimentó la ilusión de los hinchas xeneizes. El jugador reveló una charla con Leandro Paredes tras un Superclásico en el que Boca se impuso 2-0. “Le pedí después del último Superclásico (ganó Boca 2-0) que me guarde la ‘5’ y él me dijo que me la va a guardar, así que la esperamos“, contó entre risas.

Así, mientras su presente lo encuentra en pleno ascenso en el fútbol europeo, Barco ya empieza a escribir su futuro con un objetivo claro: regresar a Boca para cerrar el círculo y saldar esa deuda que siente desde su salida.