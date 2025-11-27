El polémico gesto de Fernando Echenique a Edinson Cavani la última vez que dirigió a Boca
El árbitro regresa a La Bombonera tras siete meses y revive el cruce con el uruguayo, a quien le hizo un polémico gesto en un Boca–Barracas del Clausura.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó las designaciones arbitrales para los cuartos de final del Torneo Clausura y Fernando Echenique será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Boca y Argentinos Juniors. Su regreso a La Bombonera no pasa inadvertido: hace siete meses protagonizó un tenso cruce con Edinson Cavani que quedó registrado por toda la cancha.
El episodio ocurrió en abril, durante la victoria 1-0 del Xeneize ante Barracas Central. El delantero uruguayo había convertido un gol, pero el árbitro lo anuló al considerar que cometió una falta en ataque sobre el arquero Marcos Ledesma. La jugada desató la discusión.
El delantero insistía en que no había golpeado con el codo al guardameta, pero la respuesta del árbitro quedó expuesta ante miles de hinchas. “Leé el reglamento”, repitió Echenique en varias oportunidades, acompañado de un gesto que encendió aún más la tensión dentro del campo de juego.
Días después del Boca–Barracas, Echenique fue suspendido por un error insólito en la Copa Argentina: no sancionó un tiro libre indirecto dentro del área por una cesión al arquero en Independiente Rivadavia vs. Estudiantes, lo que motivó que quedara parado por la Dirección Nacional de Arbitraje.
Ahora, tras siete meses sin dirigir en el estadio, el juez vuelve a La Bombonera para un partido decisivo del Clausura, en un contexto donde su antecedente con Cavani vuelve a tomar relevancia y suma un condimento extra al choque eliminatorio ante Argentinos.
El equipo arbitral de Boca vs. Argentinos
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Diego Verlota
Días, horarios y árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura
- Sábado 29/11 21:30 – Central Córdoba vs. Estudiantes (LP) – Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero – Yael Falcón Pérez.
- Domingo 30/11 18:30 – Boca Juniors vs. Argentinos Juniors – La Bombonera – Fernando Echenique.
- Lunes 1/12 17:00 – Barracas Central vs. Gimnasia (LP) – Estadio Chiqui Tapia – Hernán Mastrangelo.
- Lunes 1/12 21:30 – Racing vs. Tigre – Cilindro de Avellaneda – Andrés Merlos.
