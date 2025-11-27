El polémico gesto de Fernando Echenique a Edinson Cavani la última vez que dirigió a Boca

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó las designaciones arbitrales para los cuartos de final del Torneo Clausura y Fernando Echenique será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Boca y Argentinos Juniors. Su regreso a La Bombonera no pasa inadvertido: hace siete meses protagonizó un tenso cruce con Edinson Cavani que quedó registrado por toda la cancha.