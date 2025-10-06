El posteo del Dibu Martínez que encendió las alarmas en la Selección Argentina
El arquero del Aston Villa mostró un gran hematoma tras un desgarro en la pierna, pero volvió a jugar y sería parte de los próximos amistosos de la Albiceleste.
Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser protagonista tanto en Inglaterra como en Argentina. Luego del triunfo 2-1 del Aston Villa ante Burnley, el arquero campeón del mundo publicó en sus redes una serie de fotos en las que se lo ve con un notable hematoma en la pierna derecha, consecuencia del desgarro en el gemelo que había sufrido días atrás.
La imagen llamó la atención de los hinchas, ya que el arquero completó los 90 minutos del encuentro y fue una de las figuras del equipo. Su actuación, pese a la visible molestia, volvió a reflejar su fortaleza y compromiso dentro del campo de juego.
El arquero había sido baja en el partido ante Feyenoord por la Europa League debido a una molestia muscular detectada durante el precalentamiento. Unai Emery, entrenador del Aston Villa, optó por preservarlo. Sin embargo, su pronta evolución le permitió regresar rápidamente al arco titular y mantener la valla invicta en la Premier League.
Tras el partido, Dibu compartió en Instagram una frase que resumió su temple: “¿Desgarro en la pantorrilla? No hay problema. Otra victoria en Villa Park ”.
Tranquilidad para Lionel Scaloni y la Selección Argentina
En conferencia de prensa, Emery evitó brindar detalles sobre el grado de la lesión, aunque aseguró que el arquero “está bien y fuerte”. De este modo, todo indica que Martínez podrá estar disponible para los próximos compromisos de la Selección Argentina.
El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela el viernes 10 y a Puerto Rico el lunes 13 de octubre, ambos partidos en Estados Unidos, en la previa de la última doble fecha FIFA del año.
Más allá de las molestias físicas, el Dibu volvió a dejar en claro por qué es uno de los pilares de la Scaloneta. Su entrega y mentalidad competitiva quedaron nuevamente expuestas: ni un desgarro ni la sangre en la pierna lo detienen cuando se trata de defender el arco, ya sea del Aston Villa o de la Selección Argentina.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario