El posteo del Dibu Martínez que encendió las alarmas en la Selección Argentina

Tranquilidad para Lionel Scaloni y la Selección Argentina

En conferencia de prensa, Emery evitó brindar detalles sobre el grado de la lesión, aunque aseguró que el arquero “está bien y fuerte”. De este modo, todo indica que Martínez podrá estar disponible para los próximos compromisos de la Selección Argentina.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela el viernes 10 y a Puerto Rico el lunes 13 de octubre, ambos partidos en Estados Unidos, en la previa de la última doble fecha FIFA del año.

Más allá de las molestias físicas, el Dibu volvió a dejar en claro por qué es uno de los pilares de la Scaloneta. Su entrega y mentalidad competitiva quedaron nuevamente expuestas: ni un desgarro ni la sangre en la pierna lo detienen cuando se trata de defender el arco, ya sea del Aston Villa o de la Selección Argentina.