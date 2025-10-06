Primera Nacional: se definieron los cruces del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional

15.10: Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel

17.10: Estudiantes de Buenos Aires vs. Deportivo Maipú (Ciudad de Caseros)

19.00: Estudiantes de Río Cuarto vs. Patronato de Paraná

19.00: Tristán Suárez vs. Agropecuario de Carlos Casares

Cómo sigue el camino al ascenso

Los cuartos de final, semifinales y final del Reducido se jugarán a partidos de ida y vuelta. En esas instancias, el equipo mejor ubicado en la tabla general definirá la serie como local y mantendrá la ventaja deportiva. La única excepción será la final, que no tendrá ventaja: si hay empate en el global, se definirá directamente por penales.

El certamen promete una definición apasionante, con históricos del ascenso y clubes en pleno crecimiento que buscarán acompañar al campeón de la Zona B rumbo a la Liga Profesional 2026. Sin lugar a dudas que se espera más de una sopresa en una competencia dónde todos los equipos sueñan con poder llegar a lo más alto del fútbol argentino.