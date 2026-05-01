Bearman aclaró el episodio con Colapinto tras no contestarle por privado: "No hay rencores"
El piloto británico rompió el silencio luego de la polémica con el argentino, aseguró que no vio su mensaje y sostuvo que el accidente en Japón pudo haberse evitado.
El cruce entre Oliver Bearman y Franco Colapinto tras el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo, aunque esta vez con un tono más conciliador. El joven piloto de Haas salió a dar su versión luego de que el argentino revelara que le había enviado un mensaje tras el incidente en Suzuka sin recibir respuesta.
Bearman fue claro al explicar la situación y descartó cualquier conflicto personal con su colega: "Sinceramente, no vi el mensaje. Creo que fue un accidente desafortunado. Pienso que podría haber sido diferente. No creo que tuviera que terminar así. Pero no, no hay rencores. No soy ese tipo de persona", expresó, bajándole el tono a una polémica que había generado repercusión en el paddock.
El origen de la controversia se remonta a la carrera disputada en el circuito de Suzuka, donde ambos pilotos protagonizaron una maniobra que terminó con el británico fuera de competencia. En plena carrera, Bearman se acercaba al monoplaza de Colapinto con una diferencia de velocidad considerable tras la salida de boxes. En ese contexto, intentó evitar el contacto, pero perdió el control al pisar el césped y terminó impactando contra las barreras.
Tras el episodio, el piloto británico había apuntado contra el argentino por la maniobra defensiva: "Franco se movió delante de mí para defender su posición. Con una diferencia de velocidad de 50 km/h no me dejó suficiente espacio y tuve que evitar un accidente mucho más grande", había declarado en caliente. Sin embargo, esa interpretación no fue compartida por su propio equipo, que consideró que Colapinto no tuvo responsabilidad directa en el choque.
Por su parte, el piloto de Alpine optó por una postura más equilibrada al analizar lo sucedido. "Creo que ambos tenemos responsabilidad en esto. Voy a decir que en ningún momento me moví de manera agresiva como para provocar el incidente. Por supuesto, no estoy contento con sus comentarios, pero ojalá podamos resolverlo pronto", había señalado días después.
La revelación de Colapinto en Miami sobre el mensaje sin respuesta había reavivado el tema, pero la aclaración de Bearman parece haber descomprimido la situación. Según explicó, simplemente no llegó a ver la comunicación, descartando cualquier intención de ignorar al argentino.
Más allá de este episodio, ambos pilotos seguirán compartiendo pista a lo largo de la temporada, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevos cruces deportivos. Sin embargo, con las declaraciones recientes, el conflicto parece encaminarse hacia un cierre sin mayores tensiones, al menos fuera de la competencia.
Para seguir a Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami
Viernes 1 de mayo
- Prácticas libres: 13:00 a 14:30
- Clasificación sprint: 17:30 a 18:15
Sábado 2 de mayo
- Carrera sprint: 13:00 a 14:00
- Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 3 de mayo
- Carrera: 17:00
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