Bearman aclaró el episodio con Colapinto tras no contestarle por privado: "No hay rencores"

Por su parte, el piloto de Alpine optó por una postura más equilibrada al analizar lo sucedido. "Creo que ambos tenemos responsabilidad en esto. Voy a decir que en ningún momento me moví de manera agresiva como para provocar el incidente. Por supuesto, no estoy contento con sus comentarios, pero ojalá podamos resolverlo pronto", había señalado días después.

bearman colapinto

La revelación de Colapinto en Miami sobre el mensaje sin respuesta había reavivado el tema, pero la aclaración de Bearman parece haber descomprimido la situación. Según explicó, simplemente no llegó a ver la comunicación, descartando cualquier intención de ignorar al argentino.

Más allá de este episodio, ambos pilotos seguirán compartiendo pista a lo largo de la temporada, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevos cruces deportivos. Sin embargo, con las declaraciones recientes, el conflicto parece encaminarse hacia un cierre sin mayores tensiones, al menos fuera de la competencia.

Para seguir a Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres: 13:00 a 14:30

13:00 a 14:30 Clasificación sprint: 17:30 a 18:15

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint: 13:00 a 14:00

13:00 a 14:00 Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17:00