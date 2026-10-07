El presidente del Galatasaray reveló el verdadero motivo por el que Icardi no siguió: "El problema no era..."

A pesar de esa consideración, el presidente cerró su intervención con una reflexión sobria respecto al presente futbolístico del delantero y la exigencia del alto rendimiento: “El fútbol es así. Tiene un tiempo limitado. Los jugadores envejecen, su rendimiento baja. Tienen que mantenerse en el nivel más alto”, concluyó.

Con estas declaraciones, la cúpula del Galatasaray dejó en evidencia que existieron sondeos para la renovación, pero el desacuerdo económico sumado a la competencia interna sepultó de manera definitiva la etapa de Icardi en la entidad turca.