El contundente descargo de Mauro Icardi tras quedarse sin club: "Yo lo llamo vida resuelta"

Mientras se pone a punto en lo físico por su cuenta, el próximo destino del futbolista sigue siendo una verdadera incógnita. Al poseer el pase en su poder, Icardi cuenta con la ventaja reglamentaria de poder incorporarse a cualquier institución incluso fuera de los plazos habituales del libro de pases en Europa.

En las últimas horas, trascendió que el Elche de España —equipo que compite en la Segunda División e institución que tiene como propietario al empresario argentino Christian Bragarnik— figura entre las opciones analizadas. Sin embargo, por el momento no existen negociaciones formales avanzadas ni un acuerdo concretado.

Por su parte, su representante Letterio Pino dejó entrever anteriormente que el aspecto económico no será el factor determinante para definir los pasos a seguir. La prioridad del delantero pasa por encontrar un proyecto deportivo ambicioso que le garantice continuidad en cancha y protagonismo a largo plazo. Por lo pronto, el rosarino se entrena sin apuros y con la tranquilidad de quien tiene el destino en sus propias manos.