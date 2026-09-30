El contundente descargo de Mauro Icardi tras quedarse sin club: "Yo lo llamo vida resuelta"
El delantero argentino, en condición de jugador libre tras su salida del Galatasaray, se volcó a las redes sociales con un fuerte mensaje sobre su presente deportivo y su futuro profesional.
Mauro Icardi volvió a captar la atención del mundo futbolero con una contundente publicación en sus redes sociales. Tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía, el atacante rosarino se encuentra en condición de jugador libre y, lejos de mostrarse angustiado por la falta de equipo, utilizó sus plataformas digitales para enviar un reflexivo y tajante mensaje a quienes opinan sobre su actualidad deportiva.
Acompañando la publicación con una serie de fotografías en blanco y negro que lo muestran entrenando de manera individual, el delantero dejó en claro su postura respecto al momento que atraviesa. "Confunden desempleo con trabajo, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección", expresó el goleador en el arranque de su escrito.
En la misma línea, Icardi remarcó la tranquilidad económica que construyó durante sus años de carrera en la elite europea. "Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz. Yo ya lo tengo todo", concluyó el atacante para disipar las especulaciones sobre un posible fracaso profesional.
En la misma línea, Icardi remarcó la tranquilidad económica que construyó durante sus años de carrera en la elite europea. "Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz. Yo ya lo tengo todo", concluyó el atacante para disipar las especulaciones sobre un posible fracaso profesional.
El descargo de Mauro Icardi tras quedarse sin club
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Mientras se pone a punto en lo físico por su cuenta, el próximo destino del futbolista sigue siendo una verdadera incógnita. Al poseer el pase en su poder, Icardi cuenta con la ventaja reglamentaria de poder incorporarse a cualquier institución incluso fuera de los plazos habituales del libro de pases en Europa.
En las últimas horas, trascendió que el Elche de España —equipo que compite en la Segunda División e institución que tiene como propietario al empresario argentino Christian Bragarnik— figura entre las opciones analizadas. Sin embargo, por el momento no existen negociaciones formales avanzadas ni un acuerdo concretado.
Por su parte, su representante Letterio Pino dejó entrever anteriormente que el aspecto económico no será el factor determinante para definir los pasos a seguir. La prioridad del delantero pasa por encontrar un proyecto deportivo ambicioso que le garantice continuidad en cancha y protagonismo a largo plazo. Por lo pronto, el rosarino se entrena sin apuros y con la tranquilidad de quien tiene el destino en sus propias manos.
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