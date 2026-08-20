El presidente de Recoleta criticó a Boca tras la Copa Sudamericana: "No lo veo campeón"
Pese al contundente 7-1 global en la serie de octavos de final, Luis Vidal disparó con munición gruesa contra la primera línea del equipo de Arruabarrena.
Boca selló una clasificación aplastante a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras liquidar su llave de octavos con un global de 7-1 frente a Deportivo Recoleta. Sin embargo, lo que parecía una actuación sin fisuras y con aroma a chapa de candidato terminó generando una polémica inesperada. Desde la propia vereda del vencido salieron duras críticas contra la estructura defensiva del equipo de Rodolfo Arruabarrena.
Quien alzó la voz sin ningún tipo de filtro fue Luis Vidal, presidente y al mismo tiempo futbolista del modesto conjunto paraguayo. A pesar del 3-1 sufrido en el Tomás Adolfo Ducó y la goleada 4-0 encajada en el Defensores del Chaco, el dirigente desestimó las credenciales del Xeneize para alzar el trofeo continental. "No veo a Boca campeonable, sinceramente lo digo", soltó en una entrevista concedida a Picado TV.
Al momento de justificar su diagnóstico, Vidal apuntó directamente contra la última línea y la valla auriazul: "Tiene una defensa y un arquero muy, muy flojos para mí". La declaración hizo mella en la figura del colombiano Álvaro Montero, cuestionado por algunas dudas bajo los tres palos, y puso la lupa sobre un fondo que viene sufriendo variantes constantes por lesiones y molestias físicas, como las de Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo.
Lejos de considerar que la abultada victoria sirva como muestra de autoridad de cara a lo que viene, el mandatario del elenco Funebrero remarcó que el nivel mostrado no servirá de parámetro frente a rivales de mayor peso en el continente. En la siguiente instancia, el conjunto de la Ribera deberá verse las caras contra San Pablo de Brasil en una serie de altísima exigencia.
Con la mira puesta en el choque decisivo pautado para noviembre en Barranquilla, las palabras del presidente rival resuenan con fuerza en el mundo Boca. Mientras el plantel del Vasco celebra el pasaje a la próxima ronda, las dudas expuestas en el fondo abren el debate sobre si al Xeneize le alcanzará para ir por el título continental.
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