El presidente de Recoleta criticó a Boca tras la Copa Sudamericana: "No lo veo campeón"

Al momento de justificar su diagnóstico, Vidal apuntó directamente contra la última línea y la valla auriazul: "Tiene una defensa y un arquero muy, muy flojos para mí". La declaración hizo mella en la figura del colombiano Álvaro Montero, cuestionado por algunas dudas bajo los tres palos, y puso la lupa sobre un fondo que viene sufriendo variantes constantes por lesiones y molestias físicas, como las de Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo.