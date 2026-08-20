Quién es el último de los jugadores marginados por Arruabarrena que todavía sigue en Boca
El mediocampista quedó fuera de los planes del entrenador y, después de las salidas de varios compañeros, es el único apartado que continúa entrenándose en Ezeiza.
El mercado de pases de Boca provocó una profunda renovación en el plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena. Varios futbolistas que habían quedado fuera de la consideración del entrenador encontraron nuevos destinos durante las últimas semanas y dejaron el club, mientras que otros fueron cedidos o vendidos. En ese escenario, Juan Ramírez se convirtió en el único jugador de aquel grupo que todavía permanece en el Xeneize.
La situación del mediocampista es particular porque su vínculo se encuentra próximo a finalizar. Todo indica que continuará en la institución hasta diciembre de este año, cuando termine su contrato, pese a no formar parte de los planes principales del cuerpo técnico. El volante llegó al club en julio de 2021, procedente de San Lorenzo, en una operación que se cerró en aproximadamente tres millones de dólares.
Sus primeros meses con la camiseta azul y oro fueron auspiciosos, pero con el paso del tiempo perdió protagonismo y terminó relegado dentro del plantel. Después de disputar 95 partidos, atraviesa un prolongado período sin actividad profesional. Su última aparición oficial se produjo en un empate 0-0 frente a Independiente del Valle, en julio de 2024, por los playoffs de la Copa Sudamericana. Desde entonces, su situación cambió por completo y el futbolista dejó de tener participación en los partidos oficiales del primer equipo.
Ramírez, sin lugar y con contrato hasta diciembre
Durante su etapa, el mediocampista consiguió marcar apenas dos goles y aportar cuatro asistencias. Con el correr de los mercados, su protagonismo fue disminuyendo hasta quedar completamente apartado de la consideración. En enero de 2025 tuvo una oportunidad para relanzar su carrera fuera del club. Fue cedido durante toda una temporada a Lanús, donde disputó 27 encuentros, aunque su rendimiento no alcanzó para que la institución decidiera avanzar por su continuidad.
Luego de finalizar ese préstamo, regresó y quedó nuevamente dentro del grupo de futbolistas que no serían tenidos en cuenta. Desde entonces, su futuro estuvo ligado a una posible salida que finalmente no se produjo. Con las diferentes operaciones concretadas durante este mercado, la lista de jugadores marginados se fue reduciendo hasta quedar únicamente el mediocampista. Mientras tanto, Ramírez continúa entrenándose en el Predio de Ezeiza a la espera de que finalice su vínculo.
¿Qué pasó con algunos de los otros jugadores apartados?
Uno de los nombres más importantes que dejó Boca durante este proceso fue Edinson Cavani. El delantero rescindió su contrato a comienzos de julio después de haber disputado 81 partidos y convertido 28 goles. Las lesiones que arrastró durante sus últimas temporadas terminaron condicionando su continuidad y, hasta el momento, todavía no encontró un nuevo equipo.
Agustín Martegani también dejó la institución después de atravesar un largo período sin participación. Tras aproximadamente un año y medio entrenándose sin disputar partidos, fue cedido a Independiente Medellín durante la primera semana de julio. Su comienzo en Colombia fue positivo: ya disputó varios encuentros y recibió buenos comentarios de los hinchas.
Ander Herrera, por su parte, terminó su etapa en el Xeneize y regresó a España para jugar en Real Zaragoza. El mediocampista español tuvo un paso marcado por las lesiones, aunque antes de despedirse consiguió ser capitán y cumplir uno de sus grandes sueños: convertir un gol en La Bombonera.
Lucas Janson también salió a préstamo. El delantero pasó a Gimnasia, donde comenzó a sumar minutos ingresando desde el banco de suplentes. Su cesión será por un año, por lo que posteriormente deberá regresar a Boca.
Nicolás Orsini fue otro de los futbolistas que dejó definitivamente el club. Después de distintos préstamos en Unión y Platense, rescindió su contrato y se incorporó como jugador libre a Barracas Central.
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