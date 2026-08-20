Quién es el último de los jugadores marginados por Arruabarrena que todavía sigue en Boca

¿Qué pasó con algunos de los otros jugadores apartados?

Uno de los nombres más importantes que dejó Boca durante este proceso fue Edinson Cavani. El delantero rescindió su contrato a comienzos de julio después de haber disputado 81 partidos y convertido 28 goles. Las lesiones que arrastró durante sus últimas temporadas terminaron condicionando su continuidad y, hasta el momento, todavía no encontró un nuevo equipo.

Agustín Martegani también dejó la institución después de atravesar un largo período sin participación. Tras aproximadamente un año y medio entrenándose sin disputar partidos, fue cedido a Independiente Medellín durante la primera semana de julio. Su comienzo en Colombia fue positivo: ya disputó varios encuentros y recibió buenos comentarios de los hinchas.

Ander Herrera, por su parte, terminó su etapa en el Xeneize y regresó a España para jugar en Real Zaragoza. El mediocampista español tuvo un paso marcado por las lesiones, aunque antes de despedirse consiguió ser capitán y cumplir uno de sus grandes sueños: convertir un gol en La Bombonera.

Lucas Janson también salió a préstamo. El delantero pasó a Gimnasia, donde comenzó a sumar minutos ingresando desde el banco de suplentes. Su cesión será por un año, por lo que posteriormente deberá regresar a Boca.

Nicolás Orsini fue otro de los futbolistas que dejó definitivamente el club. Después de distintos préstamos en Unión y Platense, rescindió su contrato y se incorporó como jugador libre a Barracas Central.