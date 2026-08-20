La promesa de Davoo Xeneize que es viral: se convirtió en el padrino del bebé de un seguidor

La historia también tuvo un componente futbolero inevitable. El padre de Benicio es hincha de River, mientras que Davoo es reconocido públicamente por su fanatismo por Boca. Por eso, la posibilidad de que el streamer se convirtiera en padrino también abrió una particular disputa futbolística por el futuro del bebé.

El desafío entre Boca y River

El padre del pequeño le planteó a Davoo una condición en tono de broma: si aceptaba convertirse en padrino, tendría que intentar transformar al bebé en hincha de Boca. La respuesta del streamer fue inmediata y dejó en claro que estaba dispuesto a asumir el desafío. “Si vos me dejás hacerlo bostero, yo te juro por mi madre que voy a ser el padrino más presente del mundo”, respondió.

La conversación rápidamente se volvió viral entre los seguidores de Davoo y quedó instalada como una de esas historias que suelen surgir en sus transmisiones. Sin embargo, todavía faltaba un paso para que la promesa realizada frente a la comunidad se transformara en realidad. Ese momento finalmente llegó.

El encuentro que convirtió la promesa en realidad

El referente de la comunidad virtual bostera visitó a la familia, conoció personalmente a su ahijado y compartió un momento junto a sus padres. Las imágenes del encuentro fueron publicadas en redes sociales y mostraron al streamer sosteniendo al pequeño.

En una de las fotografías se lo puede ver sentado con el bebé dormido sobre su pecho. El padre acompañó la publicación con una frase que resumió el particular desenlace de la historia: “Durmiendo en el pecho del padrino”.

De esta manera, aquella conversación que había comenzado durante una transmisión terminó convirtiéndose en un vínculo real. Davoo pasó de ser la voz que el bebé escuchaba durante el embarazo a convertirse oficialmente en su padrino. El bebé nació en una familia con simpatía por la Banda Roja, pero ahora tiene un padrino dispuesto a defender los colores azul y oro.