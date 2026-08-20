La promesa de Davoo Xeneize que es viral: se convirtió en el padrino del bebé de un seguidor
La historia comenzó durante un stream, cuando un padre contó que su hijo reaccionaba al escuchar la voz del creador de contenido mientras todavía estaba en la panza.
Una historia que comenzó con una conversación insólita durante una transmisión terminó con Davoo Xeneize sosteniendo a un bebé recién nacido en brazos y convirtiéndose oficialmente en su padrino. El reconocido streamer cumplió la promesa que había realizado tiempo atrás y finalmente conoció personalmente a Benicio, el hijo de uno de sus seguidores.
Todo había comenzado durante un stream, cuando Kevin, el padre del pequeño, le contó una particular situación que vivían junto con su pareja durante el embarazo. Según relató, utilizaban videos y transmisiones del creador de contenido para intentar que el bebé se moviera durante las ecografías. La anécdota llamó inmediatamente la atención del streamer. “Lo escucha a Davo y se mueve, es davista”, le había explicado el padre en aquella conversación.
La historia no terminó allí. Después del nacimiento de Benicio, la familia volvió a compartir imágenes y videos con Davoo. En uno de ellos, el bebé aparentemente reaccionaba nuevamente al escuchar su voz, algo que provocó una divertida reacción del creador de contenido. “¡Reconoció mi voz porque me escuchaba en la panza!”, comentó entre risas. A partir de ese momento, lo que parecía simplemente una anécdota de una transmisión comenzó a transformarse en una historia mucho más particular.
Davoo hizo una propuesta inesperada
Cuando el streamer descubrió que la familia vivía en Boulogne, decidió hacer una pregunta que terminó cambiando completamente el rumbo de la historia: quiso saber si el bebé ya tenía padrino. La respuesta abrió la puerta para que realizara una propuesta que sorprendió tanto a los padres como a su comunidad.
“Si realmente son de Boulogne y no hay padrino, yo te juro que soy el padrino”, aseguró el creador de contenido. La promesa no quedó limitada a la conversación virtual. Davoo incluso planteó que estaría presente en momentos importantes de la vida del niño, como bautismos y cumpleaños.
La historia también tuvo un componente futbolero inevitable. El padre de Benicio es hincha de River, mientras que Davoo es reconocido públicamente por su fanatismo por Boca. Por eso, la posibilidad de que el streamer se convirtiera en padrino también abrió una particular disputa futbolística por el futuro del bebé.
El desafío entre Boca y River
El padre del pequeño le planteó a Davoo una condición en tono de broma: si aceptaba convertirse en padrino, tendría que intentar transformar al bebé en hincha de Boca. La respuesta del streamer fue inmediata y dejó en claro que estaba dispuesto a asumir el desafío. “Si vos me dejás hacerlo bostero, yo te juro por mi madre que voy a ser el padrino más presente del mundo”, respondió.
La conversación rápidamente se volvió viral entre los seguidores de Davoo y quedó instalada como una de esas historias que suelen surgir en sus transmisiones. Sin embargo, todavía faltaba un paso para que la promesa realizada frente a la comunidad se transformara en realidad. Ese momento finalmente llegó.
El encuentro que convirtió la promesa en realidad
El referente de la comunidad virtual bostera visitó a la familia, conoció personalmente a su ahijado y compartió un momento junto a sus padres. Las imágenes del encuentro fueron publicadas en redes sociales y mostraron al streamer sosteniendo al pequeño.
En una de las fotografías se lo puede ver sentado con el bebé dormido sobre su pecho. El padre acompañó la publicación con una frase que resumió el particular desenlace de la historia: “Durmiendo en el pecho del padrino”.
De esta manera, aquella conversación que había comenzado durante una transmisión terminó convirtiéndose en un vínculo real. Davoo pasó de ser la voz que el bebé escuchaba durante el embarazo a convertirse oficialmente en su padrino. El bebé nació en una familia con simpatía por la Banda Roja, pero ahora tiene un padrino dispuesto a defender los colores azul y oro.
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