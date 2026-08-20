Marcelo Weigandt se va de Boca: jugará a préstamo en Liga de Quito
El lateral derecho no sumó minutos con Rodolfo Arruabarrena y acordó su salida al fútbol ecuatoriano. La cesión incluye una cláusula que podría marcar su adiós definitivo.
Fin de ciclo para otro futbolista surgido de las divisiones inferiores en la Ribera. Tras varias semanas marginado de la consideración del cuerpo técnico y trabajando apartado del grupo, Marcelo Weigandt definió su futuro profesional. El marcador de punta derecho dejará el plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena para sumarse a préstamo a Liga Deportiva Universitaria de Quito, en una operación que contempla una opción de compra obligatoria.
El defensor no figuraba en las prioridades del Vasco desde la llegada del entrenador, al punto de completar casi dos meses entrenando a contraturno. Ante la falta de oportunidades y el armado del nuevo plantel —donde la banda derecha quedó cubierta por la llegada de Leandro Lozano y la consolidación del juvenil Dylan Gorosito—, el Chelo priorizó emigrar en busca de la continuidad perdida.
La partida al conjunto ecuatoriano establece un condicionante clave para el destino del jugador. Si bien se trata de una cesión temporal, el acuerdo fija una obligación de compra automática en caso de que el lateral dispute un mínimo de 20 partidos durante la temporada. De concretarse esa meta de presencias, la historia del futbolista formado en el predio de Ezeiza con la camiseta azul y oro habrá llegado a su fin definitivo.
Surgido de la cantera xeneize con su debut oficial en 2019, la trayectoria de Weigandt en el club de La Ribera estuvo atravesada por momentos de irregularidad y cesiones previas a Gimnasia e Esgrima La Plata e Inter Miami. Aunque a principios de año regresó para pelear el puesto y terminó el ciclo de Claudio Úbeda como titular por encima de Juan Barinaga, sus actuaciones no terminaron de convencer a la nueva conducción técnica.
Con un registro total de 88 encuentros oficiales y un puñado de títulos en el lomo, el Chelo armará las valijas para afrontar un nuevo reto en la altura de Quito. Boca libera un cupo en la zona defensiva y el jugador buscará relanzar su carrera en uno de los clubes más importantes de la liga ecuatoriana.
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