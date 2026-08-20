Marcelo Weigandt se va de Boca: jugará a préstamo en Liga de Quito

Surgido de la cantera xeneize con su debut oficial en 2019, la trayectoria de Weigandt en el club de La Ribera estuvo atravesada por momentos de irregularidad y cesiones previas a Gimnasia e Esgrima La Plata e Inter Miami. Aunque a principios de año regresó para pelear el puesto y terminó el ciclo de Claudio Úbeda como titular por encima de Juan Barinaga, sus actuaciones no terminaron de convencer a la nueva conducción técnica.