El primer equipo de Chacho Coudet en el Monumental: la formación de River para recibir a Sarmiento
El entrenador definió el primer once del Millonario como local tras su debut con triunfo ante Huracán: todos los detalles.
River recibirá a Sarmiento en el Monumental por el Torneo Apertura 2026 y Eduardo Coudet ya tiene definido el primer equipo como local desde su llegada. Tras el triunfo 2-1 ante Huracán en su debut, el entrenador busca empezar a levantar el nivel del plantel.
Luego de la victoria en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el ciclo del "Chacho" en el Millonario tendrá su primera presentación ante el público del Monumental. El entrenador buscará consolidar la idea de juego que empezó a mostrar en su estreno.
En aquel partido, el equipo de Núñez logró imponerse 2-1 en un encuentro intenso que marcó el inicio de la nueva etapa tras la salida de Marcelo Gallardo. Más allá del resultado, el cuerpo técnico remarcó que el equipo todavía tiene margen para mejorar su funcionamiento. Con ese panorama, el objetivo ahora es sostener el resultado positivo y empezar a construir una identidad de juego más marcada frente a su gente.
El primer equipo de Chacho Coudet en el Monumental: la formación de River para recibir a Sarmiento
Para este compromiso, Coudet decidió apostar por una base similar a la del debut, con algunos nombres que empiezan a perfilarse como piezas importantes dentro del nuevo esquema. La formación de River sería con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Tras una presentación positiva que le devolvió la posibilidad al Millonario de volver a festejar como visitante (venía de perder con Estudiantes y Vélez y de igualar con Independiente Rivadavia), el Chacho se mostró conforme con lo que mostró su equipo. Igualmente, reconoció que había mucho por mejorar y manifestó que todavía necesitaba tiempo. Por esta razón, este segundo encuentro será clave para ir viendo la mano del DT en poco tiempo de trabajo.
Los datos de River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura 2026
- Hora: 19.45.
- TV: ESPN Premium.
- Estadio: Monumental.
- Árbitro: Darío Herrera.
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