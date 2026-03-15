El primer equipo de Chacho Coudet en el Monumental: la formación de River para recibir a Sarmiento

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Tras una presentación positiva que le devolvió la posibilidad al Millonario de volver a festejar como visitante (venía de perder con Estudiantes y Vélez y de igualar con Independiente Rivadavia), el Chacho se mostró conforme con lo que mostró su equipo. Igualmente, reconoció que había mucho por mejorar y manifestó que todavía necesitaba tiempo. Por esta razón, este segundo encuentro será clave para ir viendo la mano del DT en poco tiempo de trabajo.