Javier Milei se sube a la euforia y ofreció la Casa Rosada a la Scaloneta para festejar tras el Mundial

El mandatario libertario, que busca desde hace tiempo sin éxito una foto junto a Lionel Messi, insistió en que para él, la lógica es simple, “no soy digno de estar en esa foto porque yo no tengo nada que ver”.

La épica remontada y el agónico triunfo frente a Egipto luego de estar dos goles abajo a diez minutos del final del partido desató ayer festejos en todo el país.