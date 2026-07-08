Javier Milei se sube a la euforia y ofreció la Casa Rosada a la Scaloneta para festejar tras el Mundial
El presidente Javier Milei aseguró que, si el plantel dirigido por Lionel Scaloni acepta, ni él ni ningún otro funcionario estarán presentes para no interferir.
Tras la épica remontada de la Selección ante Egipto que permitió avanzar a cuartos de final en el Mundial 2026, el presidente Javier Milei ofreció este miércoles la Casa Rosada al plantel conducido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi para un eventual festejo ante los hinchas una vez finalizado el Mundial 2026. Aclaró sin embargo, para despejar cualquier duda de utilización política, que ni él ni ningún otro integrante de su gobierno estarán presentes.
"Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío", afirmó el mandatario en diálogo con radio El Observador.
En ese sentido, Milei subrayó: “Yo no tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos”.
El Presidente fue más allá en su gesto y anticipó que haría lo posible para que el edificio quedara completamente libre de presencia oficial. “Me quedaría en Olivos. Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar”, comentó en referencia a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
La propuesta tiene como antecedente lo ocurrido en 2022, cuando los campeones del mundo rechazaron una invitación similar para festejar el título en la Casa de Gobierno, en un intento por evitar un uso político de la conquista deportiva por parte del entonces presidente Alberto Fernández.
El mandatario libertario, que busca desde hace tiempo sin éxito una foto junto a Lionel Messi, insistió en que para él, la lógica es simple, “no soy digno de estar en esa foto porque yo no tengo nada que ver”.
La épica remontada y el agónico triunfo frente a Egipto luego de estar dos goles abajo a diez minutos del final del partido desató ayer festejos en todo el país.
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