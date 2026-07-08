Bizarrap le entregó el premio MVP a Messi tras la épica remontada de Argentina ante Egipto

El productor musical ingresó a la zona de vestuarios con el tradicional trofeo y protagonizó un cálido abrazo con el capitán argentino, quien fue una de las grandes figuras de la clasificación. Antes de entregarle la distinción, Bizarrap lo felicitó por el triunfo y le dedicó una frase que enseguida comenzó a circular en las redes sociales: "Te amo para siempre".