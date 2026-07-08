Bizarrap le entregó el premio MVP a Messi tras la épica remontada de Argentina ante Egipto
El productor musical fue el encargado de reconocer al capitán de la Selección después del triunfo por 3-2 que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a los cuartos de final del Mundial 2026.
La histórica remontada de la Selección argentina frente a Egipto dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Tras el agónico triunfo por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026, Bizarrap fue el encargado de entregarle a Lionel Messi el premio al Mejor Jugador del Partido (MVP), reconocimiento otorgado por la FIFA al futbolista más destacado del encuentro.
El productor musical ingresó a la zona de vestuarios con el tradicional trofeo y protagonizó un cálido abrazo con el capitán argentino, quien fue una de las grandes figuras de la clasificación. Antes de entregarle la distinción, Bizarrap lo felicitó por el triunfo y le dedicó una frase que enseguida comenzó a circular en las redes sociales: "Te amo para siempre".
La presencia del artista no fue casual. Bizarrap es uno de los invitados especiales de la FIFA durante la Copa del Mundo y ya había tenido una participación destacada días antes, cuando ingresó al campo de juego con la pelota oficial en la previa del encuentro entre Argentina y Cabo Verde.
Dentro de la cancha, Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo determinante a sus 39 años. Con su liderazgo, participación en los momentos clave y una actuación decisiva en la reacción del equipo de Lionel Scaloni, fue elegido como el mejor futbolista del partido por la organización del certamen.
Argentina consiguió una de las victorias más emocionantes del torneo. Después de estar dos goles abajo, logró revertir el marcador en el segundo tiempo y selló un inolvidable 3-2 que le permitió avanzar a los cuartos de final, donde ahora se enfrentará a Suiza en busca de un lugar entre los cuatro mejores del Mundial.
El festejo continuó en el vestuario, donde la entrega del premio por parte de Bizarrap dejó otra de las postales de una jornada que ya quedó grabada en la memoria de los hinchas argentinos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario