El récord histórico que Lionel Messi persigue en el Mundial 2026 y que parece imposible de romper

El futbolista construyó esa cifra con una actuación inolvidable: marcó un gol frente a Escocia, un doblete ante Yugoslavia y un hat-trick contra Paraguay en la fase de grupos. Luego convirtió dos tantos frente a Irlanda del Norte en cuartos de final, uno ante Brasil en semifinales y cerró su torneo con cuatro goles frente a Alemania en el partido por el tercer puesto.