El primer objetivo de Mariano Herrón en su tercer interinato en Boca

El segundo se dio tras la salida de Miguel Almirón luego de perder la final de la Copa Libertadores 2023. Durante aquel periodo, consiguió gana dos partidos (1-0 vs. Newell's y 2-1 vs. Godoy Cuz), un empate (1-1 vs. San Lorenzo) y una derrota (3-2 vs. Estudiantes por Copa Argentina).

Cuándo será el debut de Mariano Herrón en su tercer interinato en Boca

El próximo compromiso de este Boca será el domingo ante Argentinos Juniors como local. Con la obligación de ganar después de tres derrotas consecutivas (Racing, River y Belgrano), Herrón deberá intentar levantar a un equipo que ya en Córdoba mostró una imagen realmente preocupante y que, ante una actuación similar en la Bombonera, sin dudas llegarían los reproches.

Sin lugar a dudas que no será un trabajo fácil teniendo en cuenta todo el panorama que se vivió en las últimas semanas. Es cierto que el plantel también tendrá que hacer su parte para cambiar el rumbo de un equipo que solamente tiene la Copa Argentina cómo el máximo objetivo para intentar salvar el año.

Los números de Mariano Herrón como DT de Boca

El primer interinato

3 partidos en abril de 2023.

1 victoria: 3-0 de visitante vs. Barracas Central (LPF).

1 empate: 0-0 en Venezuela vs. Monagas (Libertadores).

1 derrota: 1-2 vs. Colón en La Bombonera (LPF).

Efectividad: 44,44%

El segundo interinato

4 partidos en noviembre de 2023.

2 victorias: 1-0 vs. Newells de local y 2-1 vs. Godoy Cruz en Mendoza (LPF).

1 empate: 1-1 vs. San Lorenzo en el Bajo Flores (LPF).

1 derrota: 3-2 y eliminado en semis de Copa Argentina por Estudiantes.

Efectividad: 58,33%