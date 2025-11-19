El "Puma" Martínez buscará unificar tres coronas supermosca ante Jesse Rodríguez en Riad

Las diferencias de estilo y atributos físicos plantean un duelo con alto contenido táctico. Rodríguez dispone de mayor alcance y explosión en los intercambios; Martínez llega con mayor rigor defensivo y experiencia en peleas largas. Analistas como Bernardo Pilatti destacaron que esos contrastes serán decisivos a la hora de los ajustes de esquina.

Además de la triple unificación supermosca, la velada en el ANB Arena ofrecerá combates de relevancia mundial. El enfrentamiento entre David Benavidez y Anthony Yarde por los títulos semipesados del CMB y la AMB será el combate estelar, acompañado por la pelea entre Brian Norman Jr. y Devin Haney por el cinturón OMB del peso welter.

Riad continúa consolidándose como sede de grandes veladas, y esta cartelera, con capacidad para cerca de 8.000 espectadores, apunta a una audiencia global. El evento forma parte de una estrategia regional para posicionar a Arabia Saudita como destino de los principales espectáculos internacionales de combate. En Argentina, el valor de la transmisión por DAZN limita la masividad, pero asegura una cobertura de alcance internacional para seguir cada detalle del combate.

Para el público argentino, el duelo representa una oportunidad histórica: Martínez puede convertirse en un unificador de peso supermosca y quedar a un paso del cinturón de la FIB. A nivel internacional, el resultado reconfigurará rankings, negociaciones y la hoja de ruta de futuras peleas mandatorias. El vencedor saldrá como el gran dominador de la categoría y quedará a un paso de disputar la corona que hoy posee Wilberto García Pérez.