El ranking de jugadores más valiosos del mundo: Lamine Yamal en lo más alto y dos argentinos en el Top 20

La reciente actualización de Transfermarkt posicionó a Lamine Yamal, extremo del Barcelona, como el futbolista más valioso del mundo con una proyección de 200 millones de euros, la cifra más alta asignada a una promesa juvenil. El jugador de 17 años sostiene ese valor con cinco goles y ocho asistencias en once partidos de la actual temporada de La Liga, en un contexto en el que la pubalgia limitó su presencia en el campo.