El ranking de jugadores más valiosos del mundo: Lamine Yamal en lo más alto y dos argentinos en el Top 20
Lamine Yamal lidera con 200 millones de euros y el Real Madrid domina el Top 20; Julián Álvarez y Alexis Mac Allister representan a Argentina.
La reciente actualización de Transfermarkt posicionó a Lamine Yamal, extremo del Barcelona, como el futbolista más valioso del mundo con una proyección de 200 millones de euros, la cifra más alta asignada a una promesa juvenil. El jugador de 17 años sostiene ese valor con cinco goles y ocho asistencias en once partidos de la actual temporada de La Liga, en un contexto en el que la pubalgia limitó su presencia en el campo.
Detrás del español aparece un trío de figuras consolidadas: Jude Bellingham (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid), todos tasados en 180 millones de euros. Ninguno supera los 26 años, lo que confirma la impronta joven de la élite actual. En el quinto puesto se ubica Vinicius Jr., del Real Madrid, valuado en 150 millones de euros y convertido en el principal representante sudamericano dentro del Top 10. El brasileño es el único jugador de la región con presencia en esa franja.
La clasificación incluye a grandes protagonistas del fútbol europeo: Pedri, Jamal Musiala, Bukayo Saka, Alexander Isak y Florian Wirtz —estos dos últimos actualmente en Liverpool— completan el Top 10, con valores que oscilan entre 130 y 140 millones de euros. Entre los sudamericanos ubicados fuera de los diez primeros se destaca Federico Valverde, del Real Madrid, tasado en 130 millones de euros en el puesto 12. Moisés Caicedo, volante central del Chelsea, aparece en la posición 15 con 100 millones de euros.
Julián Álvarez y Mac Allister, los argentinos en el Top 20
La Selección Argentina cuenta con dos representantes entre los veinte futbolistas más valiosos del mundo. Julián Álvarez, delantero del Atlético Madrid, figura en el puesto 16 con una valoración de 100 millones de euros. Un escalón detrás aparece Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool, también tasado en 100 millones de euros.
Ambos lideran la presencia albiceleste en una lista donde las ligas europeas, en particular la española e inglesa, concentran la mayor cantidad de talentos. El Real Madrid es el club con más nombres entre los veinte primeros, con cuatro representantes.
Transfermarkt aclaró que estas cifras responden a una proyección que combina edad, contrato, rendimiento y potencial de crecimiento. El promedio de edad del Top 10 es de apenas 23 años, lo que demuestra el recambio generacional que atraviesa la élite del fútbol mundial.
El Top 20 de los jugadores mejor valuados
-
Lamine Yamal – 200 millones de euros
Jude Bellingham – 180 millones de euros
Erling Haaland – 180 millones de euros
Kylian Mbappé – 180 millones de euros
Vinicius Jr. – 150 millones de euros
Pedri – 140 millones de euros
Jamal Musiala – 140 millones de euros
Bukayo Saka – 140 millones de euros
Alexander Isak – 140 millones de euros
Florian Wirtz – 130 millones de euros
Michael Olise – 130 millones de euros
Federico Valverde – 130 millones de euros
Cole Palmer – 120 millones de euros
Declan Rice – 120 millones de euros
Moisés Caicedo – 100 millones de euros
Julián Álvarez – 100 millones de euros
Alexis Mac Allister – 100 millones de euros
Ousmane Dembélé – 100 millones de euros
Désiré Doué – 90 millones de euros
Joao Neves – 90 millones de euros
