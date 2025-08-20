El creador de Al Ángulo TV había revelado recibir amenazas de Javier Tebas: "Comeme los..."
El sospechoso fue detenido en Paraná, en Entre Ríos; está acusado de violar la ley de propiedad intelectual y, hace un tiempo, contó una insólita anécdota con el presidente de La Liga.
Shishi fue detenido por la Policía Federal Argentina en Paraná, tras ser identificado como el responsable de Al Ángulo TV, un servicio que transmitía de forma ilegal partidos de fútbol, peleas de boxeo y carreras de Fórmula 1. La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeic) de San Isidro y cuenta con la colaboración de la Alianza contra la Piratería Audiovisual.
El joven, de 25 años, aprovechaba la popularidad de su plataforma para monetizar contenidos deportivos mediante publicidad y donaciones, utilizando además billeteras virtuales y criptomonedas para administrar los fondos recaudados. Según la investigación, el servicio ofrecía incluso multicam, permitiendo a los usuarios ver varios partidos simultáneamente, y operaba mediante 14 dominios espejo para replicar el contenido ilegal.
El sospechoso celebraba hace solo tres días haber alcanzado 100.000 seguidores en X, asegurando a sus seguidores: "Como siempre les digo todo esto es de ustedes y gracias a ustedes, los amo con mi vida entera".
Sin embargo, su éxito terminó cuando las autoridades lo imputaron por violación de propiedad intelectual. El modus operandi del detenido quedó comprobado gracias al rastreo de ingresos, flujos de dinero y a la información aportada por organismos internacionales como LaLiga de España. Los dominios y la aplicación de Android de Al Ángulo TV fueron incautados y forman parte del expediente judicial.
El juez de Garantías Esteban Rossignoli, a pedido del fiscal Alejandro Musso, ordenó su arresto, destacando que la plataforma había logrado un alto impacto en la retransmisión de eventos deportivos de manera ilegal, posicionándose junto a MAGIS TV como una de las principales fuentes de piratería deportiva en Argentina.
Qué había dicho Shisi sobre las amenazas de Javier Tebas y un futuro problema con la policía
Al ser consultado por si había recibido alguna carta a documento por parte de autoridades de alguna liga u organización, no dudó en responder: "Tuve un par de problemas más que nada con Europa (con la UEFA y con España). Me recomendaron no contarlo pero tengo al presidente de la liga, Javier Tebas, rompiéndome las pelotas en Twitter y amenazándome", comenzó diciendo Shisi en el streaming "El producto". Y además, agregó: "Es muy infantil todo lo que está haciendo. Me deja tranquilo porque se que no tiene nada mío porque sino ya tendría a la gorra en mi casa".
"Si lo ves, Tebas, comeme los huevos", sentenció el joven en el cierre de su relato.
