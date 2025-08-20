El creador de Al Ángulo TV había revelado recibir amenazas de Javier Tebas: "Comeme los..."

image

Qué había dicho Shisi sobre las amenazas de Javier Tebas y un futuro problema con la policía

Al ser consultado por si había recibido alguna carta a documento por parte de autoridades de alguna liga u organización, no dudó en responder: "Tuve un par de problemas más que nada con Europa (con la UEFA y con España). Me recomendaron no contarlo pero tengo al presidente de la liga, Javier Tebas, rompiéndome las pelotas en Twitter y amenazándome", comenzó diciendo Shisi en el streaming "El producto". Y además, agregó: "Es muy infantil todo lo que está haciendo. Me deja tranquilo porque se que no tiene nada mío porque sino ya tendría a la gorra en mi casa".

"Si lo ves, Tebas, comeme los huevos", sentenció el joven en el cierre de su relato.