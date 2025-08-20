Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025: resultado en vivo

Lucas Assadi sorprendió a todos y abrió el marcador para el equipo chileno:

¡La visita abrió el marcador en Avellaneda!



Lucas Assadi



CONMEBOL #SudamericanaEnVIVO | #LaGranConquista pic.twitter.com/hwN1uy5SDB — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025

Santiago Montiel igualó el encuentro para el Rojo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Futteboleiroos/status/1958333464270225844&partner=&hide_thread=false GOL DO INDEPENDIENTE



Independiente 1x1 Universidad de Chile



Santiago Montiel

Gabriel Ávalos



Copa Sul-Americana | Oitavas De Final - Volta



@ESPNBrasil pic.twitter.com/1OazQugOwq — Futeboleiros (@Futteboleiroos) August 21, 2025

Independiente vs. U. de Chile: probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente vs. U. de Chile: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Libertadores de América.

Libertadores de América. Árbitro: Gustavo Tejera (URU).

Gustavo Tejera (URU). VAR: Antonio García (URU).

Antonio García (URU). TV: DSports.