Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025: resultado en vivo
El Rojo necesita revertir el 0-1 de la ida y quebrar una dura seguidilla sin victorias para meterse en los cuartos de final.
Independiente afrontará una noche decisiva en Avellaneda cuando reciba a Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El duelo comenzará a las 21:30 en el Estadio Libertadores de América y marcará una verdadera prueba de carácter para el equipo de Julio Vaccari, que atraviesa un presente complejo.
La serie está abierta, pero el panorama no es sencillo para los argentinos, que deberán remontar el 1-0 sufrido en Santiago. El desafío se multiplica por las ausencias: no estarán Matías Abaldo, expulsado en el primer encuentro, ni Nicolás Freire, quien continúa lesionado. Aun así, el cuerpo técnico confía en que el aliento de su gente sea un factor clave para intentar dar vuelta la historia.
La situación de Independiente preocupa no solo por la falta de resultados, sino también por la imagen futbolística que viene dejando. El último tropiezo fue en Liniers ante Vélez, donde volvió a mostrar dificultades para generar juego y terminó resignando puntos que lo mantienen en el fondo de la tabla. Sin embargo, la Sudamericana aparece como una oportunidad de dar un golpe anímico que revitalice a un plantel golpeado.
Del otro lado, Universidad de Chile llega con ventaja en la serie, pero tampoco atraviesa un momento perfecto. El fin de semana cayó 3-1 frente a Audax Italiano, aunque en el campeonato local se mantiene en una posición expectante: segundo con 20 jornadas disputadas y con serias chances de pelear el título. Ese presente le da confianza para sostener la ventaja, sabiendo que un gol de visitante puede complicar aún más a los locales.
El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima. Con ese horizonte, el local intentará escribir otra página de resiliencia en su historia internacional, apelando a su mística copera y a la necesidad urgente de un triunfo que lo saque de la mala racha. La cita está marcada: todo se define esta noche en Avellaneda.
Lucas Assadi sorprendió a todos y abrió el marcador para el equipo chileno:
Santiago Montiel igualó el encuentro para el Rojo:
Independiente vs. U. de Chile: probables formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
- U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
Independiente vs. U. de Chile: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Libertadores de América.
- Árbitro: Gustavo Tejera (URU).
- VAR: Antonio García (URU).
- TV: DSports.
