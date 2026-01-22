El récord que Stan Wawrinka rompió en el Australian Open 2026: qué logró
El suizo de 40 años se metió en la tercera ronda y Cilic igualó a Ivanisevic como el croata con más victorias en la Era Abierta.
En Melbourne Park, la edad parece no ser un límite para Stan Wawrinka y Marin Cilic, dos veteranos que, con talento y determinación, siguen marcando hitos en el tenis mundial. Este jueves, ambos jugadores demostraron que la experiencia y la constancia pesan tanto como la juventud en la cancha, dejando claro que la historia de sus carreras sigue escribiéndose con capítulos memorables.
Stan Wawrinka, con 40 años, se impuso en un maratónico encuentro frente al francés Arthur Gea por 4-6, 6-3, 3-6, 7-5 y 7-6(3), tras cuatro horas y 33 minutos de intenso tenis. Con este triunfo, el suizo se convirtió en el hombre de más edad en acceder a la tercera ronda del Abierto de Australia desde que Ken Rosewall lograra la hazaña a los 44 años en 1978, un récord que resalta la vigencia de su carrera y la fuerza de su juego, incluso al borde de la retirada. “Me voy a ir a tomar una cerveza ahora, creo que me lo merezco”, bromeó tras la épica victoria.
“Es mi último Abierto de Australia, así que estoy tratando de llegar lo más lejos posible... Ya no soy joven, así que necesito la energía del público. Es una sensación increíble estar en esta cancha y contar con tanto apoyo”, reconoció Wawrinka, que llegó a la tercera ronda en Melbourne por duodécima vez en su carrera y ahora se medirá con el noveno cabeza de serie, Taylor Fritz, con ventaja en el Lexus ATP Head2Head por 2-1. La victoria, además, marcó su partido número 58 a cinco sets (31-27), el más alto de cualquier jugador en la Era Abierta, y su triunfo número 44 en singles en el Abierto de Australia, igualando a Pete Sampras en la novena posición histórica de la competencia.
Por su parte, Marin Cilic, tres años menor que Wawrinka, también dejó su marca en el torneo. El croata venció con autoridad a Denis Shapovalov por 6-4, 6-3 y 6-2, logrando su victoria número 599 en el circuito profesional, igualando así al ex número 2 del mundo y campeón de Wimbledon en 2001, Goran Ivanisevic, como el croata con más triunfos en la Era Abierta. “Creo que es un logro increíble para cualquier croata”, dijo Cilic a ATPTour.com. “Conozco a Goran. Cuando trabajaba con él, me dijo: 'Nadie me dijo que tenía 599. ¡Habría jugado otro partido más!'. Nos reímos.”
