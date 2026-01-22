El récord que Stan Wawrinka rompió en el Australian Open 2026: qué logró

“Es mi último Abierto de Australia, así que estoy tratando de llegar lo más lejos posible... Ya no soy joven, así que necesito la energía del público. Es una sensación increíble estar en esta cancha y contar con tanto apoyo”, reconoció Wawrinka, que llegó a la tercera ronda en Melbourne por duodécima vez en su carrera y ahora se medirá con el noveno cabeza de serie, Taylor Fritz, con ventaja en el Lexus ATP Head2Head por 2-1. La victoria, además, marcó su partido número 58 a cinco sets (31-27), el más alto de cualquier jugador en la Era Abierta, y su triunfo número 44 en singles en el Abierto de Australia, igualando a Pete Sampras en la novena posición histórica de la competencia.