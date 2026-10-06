El regreso del ritual de los caramelos: Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, presente para el adiós de Messi

Más allá del adiós definitivo de Lionel Messi, la previa del partido ante Benín dejó apostasías de fuerte contenido íntimo para el grupo: Leandro Paredes y Rodrigo De Paul dijeron presente, y con su llegada retornó uno de los rituales más cabuleros y entrañables de la "Scaloneta": el clásico momento de comer caramelos en el campo de juego.