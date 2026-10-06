El regreso del ritual de los caramelos: Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, presente para el adiós de Messi
Los históricos futbolistas de la Selección Argentina, presentes en el Monumental para el último partido del astro rosarino con la "albiceleste".
Más allá del adiós definitivo de Lionel Messi, la previa del partido ante Benín dejó apostasías de fuerte contenido íntimo para el grupo: Leandro Paredes y Rodrigo De Paul dijeron presente, y con su llegada retornó uno de los rituales más cabuleros y entrañables de la "Scaloneta": el clásico momento de comer caramelos en el campo de juego.
Pese a encontrarse suspendido, en el caso de Paredes, y no haber sido convocado por cuestiones tácticas para la presente doble fecha, en el de De Paul; ambos referentes sí fueron invitados y decidieron sumarse a la delegación para acompañar al capitán en su último baile con la Albiceleste.
Aunque Paredes no podrá sumar minutos de juego, su presencia en el vestuario reafirma la fortaleza del grupo que conquistó la gloria en Qatar y América. En cambio el actual compañero de Messi en Inter Miami será titular.
Vuelve el ritual que es marca registrada: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y los caramelos
Uno de los apostillas que más llamó la atención de los hinchas en las últimas presentaciones ante Bolivia (en Córdoba) y Burkina Faso (el pasado sábado) fue la ausencia en la previa del césped de aquella cábala inconfundible: Paredes y De Paul caminando juntos por la cancha, masticando caramelos y observando las tribunas antes del calentamiento formal.
Durante esta ventana de amistosos sin su presencia, el ritual se había interrumpido. Sin embargo, este martes la postal volvió a repetirse en el césped del Monumental, desatando la nostalgia de los fanáticos.
La imagen adquiere un matiz aún más especial, ya que podría tratarse de la última vez que la emblemática dupla realice esta costumbre en el verde césped, en el marco del proceso de renovación generacional que el entrenador Lionel Scaloni proyecta de cara al futuro de la Selección. Una razón más para guardar cada segundo de una noche inolvidable en Núñez.
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