Rodrigo De Paul y Tini Stoessel agrandaron la familia y sorprendieron

Cuándo se casan Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

La llegada del cachorro se produce en un momento especial para la pareja, que se prepara para dar un nuevo paso en su relación. Según trascendió, el casamiento tendría lugar el próximo 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La celebración promete ser uno de los acontecimientos del año en el mundo del espectáculo y el deporte. Mientras avanzan los preparativos, De Paul y Tini disfrutan de su presente juntos en Miami y comparten algunos detalles de su vida cotidiana con sus seguidores.