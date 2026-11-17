La ausencia no tiene que ver con una lesión ni con una sanción. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni busca darle lugar a un recambio en el plantel, y en ese escenario De Paul hoy corre de atrás. Su última aparición fue en el amistoso ante Benín, el partido de despedida de Lionel Messi. Fuera de ese encuentro, tampoco había sido tenido en cuenta en la ventana anterior.