Por qué no juega Rodrigo De Paul en la Selección Argentina vs. Costa Rica
Rodrigo De Paul no fue convocado para enfrentar a Costa Rica: Scaloni apuesta por un recambio y le pidió su mejor versión para volver a la lista.
Rodrigo De Paul no estará esta noche en el amistoso de la Selección Argentina ante Costa Rica, desde las 20 en el Mario Alberto Kempes. Como ya había pasado en la derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, el mediocampista de Inter Miami quedó afuera de la convocatoria y la Albiceleste jugará otra vez sin uno de sus titulares habituales del ciclo.
La ausencia no tiene que ver con una lesión ni con una sanción. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni busca darle lugar a un recambio en el plantel, y en ese escenario De Paul hoy corre de atrás. Su última aparición fue en el amistoso ante Benín, el partido de despedida de Lionel Messi. Fuera de ese encuentro, tampoco había sido tenido en cuenta en la ventana anterior.
Por qué no juega Rodrigo De Paul en la Selección Argentina vs. Costa Rica
IMPORTANTE: La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Costa Rica
Lo que dijo Lionel Scaloni sobre Rodrigo De Paul en la Selección Argentina
Tras confirmarse su renovación como entrenador, el DT explicó la decisión en conferencia de prensa para despejar todo tipo de dudas: “Necesitamos la mejor versión de él”. Además, remarcó que el ex Atlético de Madrid sabe que, al 100% y con continuidad en todos los partidos, es un futbolista importante para la Selección. La frase deja abierta la puerta para su regreso, aunque condicionada a su presente en el club.
Un mediocampo sin dos históricos
La ausencia de De Paul se suma a la de Leandro Paredes, que cumple una sanción de 10 partidos de la FIFA por los incidentes en la final del Mundial 2026. Sin dos piezas clave del ciclo campeón, el medio ante Costa Rica lo formarían Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, según la probable formación.
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