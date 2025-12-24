El representante de Ignacio Malcorra apuntó contra Rosario Central: lo quiere un equipo grande
El agente del futbolista negó contactos para renovar con el Canalla, habló de falta de respeto y confirmó que un equipo del fútbol argentino consultó por él.
La continuidad de Ignacio Malcorra en Rosario Central atraviesa horas de máxima tensión. En medio de versiones cruzadas, Sergio Levinton, representante del mediocampista, salió con los tapones de punta contra la comisión directiva del Canalla y aseguró que nunca existió un contacto formal para renovar el vínculo del futbolista.
El Diez es uno de los referentes del plantel que finalizan contrato, junto a Jorge Broun y Carlos Quintana, quienes ya acordaron su continuidad. Días atrás, el presidente Gonzalo Belloso había afirmado que la oferta estaba “sobre la mesa”, aunque el agente del jugador negó de plano esa versión.
“Nunca jamás llamaron a Nacho o me llamaron a mí. No hay que hablar de propuesta o respuesta esperada. Jamás hubo una propuesta para la renovación de Nacho”, afirmó Levinton en una entrevista con La Red (AM 910). En la misma línea, agregó: “Es muy importante aclarar eso. La gente de Rosario va a pensar que Nacho no quiere seguir y yo tengo que cubrir la imagen de él con la verdad. Y la verdad es que nadie del club lo llamó a Nacho para poder sentarse a conversar”.
El representante explicó además que Malcorra llegó al club en 2022 con otro agente y que nunca tuvo diálogo con los principales dirigentes. “No tengo trato. No puedo hablar ni bien ni mal de Belloso ni Carolina Cristinziano. Pero sí saben que la representación ahora la tengo yo. Tendrían que haber hablado con Nacho primero”, sostuvo.
Levinton también remarcó el rol del futbolista dentro del club y su vínculo con el vestuario. “Nacho es un referente de Central y ama el club”, afirmó, y negó cualquier conflicto con Ariel Holan, quien pidió por la continuidad de los referentes antes de dejar su cargo.
“Lo que siente Nacho en este momento, yo no lo puedo describir. Él siente que no se lo respetó como merecía. No lo podés llamar un 15 o 23 de diciembre sabiendo que le vence el contrato el 31”, lanzó, antes de sentenciar: “Se le faltó bastante el respeto”.
Racing, atento al futuro de Ignacio Malcorra
En paralelo, el representante reconoció que hubo interés desde otros clubes tras conocerse que el mediocampista quedaba libre. “Hubo muchas consultas porque la gente se enteró que quedaba libre”, explicó. En ese contexto, confirmó un sondeo desde Avellaneda: “De Racing hubo un sondeo de gente del club, pero no es que se lo ofrecí”.
Las declaraciones contrastan con las palabras del propio Malcorra, quien días atrás había señalado: “Se me terminó el contrato. Estoy renegociando un contrato nuevo. Puede ser como que se dé o que no se dé”. Así, la novela del verano en Rosario Central suma un nuevo capítulo y promete seguir dando que hablar.
