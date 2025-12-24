El representante de Ignacio Malcorra apuntó contra Rosario Central: lo quiere un equipo grande

“Lo que siente Nacho en este momento, yo no lo puedo describir. Él siente que no se lo respetó como merecía. No lo podés llamar un 15 o 23 de diciembre sabiendo que le vence el contrato el 31”, lanzó, antes de sentenciar: “Se le faltó bastante el respeto”.

image

Racing, atento al futuro de Ignacio Malcorra

En paralelo, el representante reconoció que hubo interés desde otros clubes tras conocerse que el mediocampista quedaba libre. “Hubo muchas consultas porque la gente se enteró que quedaba libre”, explicó. En ese contexto, confirmó un sondeo desde Avellaneda: “De Racing hubo un sondeo de gente del club, pero no es que se lo ofrecí”.

Las declaraciones contrastan con las palabras del propio Malcorra, quien días atrás había señalado: “Se me terminó el contrato. Estoy renegociando un contrato nuevo. Puede ser como que se dé o que no se dé”. Así, la novela del verano en Rosario Central suma un nuevo capítulo y promete seguir dando que hablar.