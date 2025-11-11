Tragedia en el fútbol argentino: murió ahogado un juvenil que iba a jugar en Vélez
El futbolista de 17 años y promesa de Bartolomé Mitre que había firmado con el Fortín para 2026, fue hallado sin vida tras ahogarse en el río Paraná en Posadas.
El fútbol argentino vuelve a estar de luto: Dilan González, juvenil de 17 años que se preparaba para sumarse a Vélez Sarsfield, murió ahogado en el río Paraná. El hecho ocurrió en la ciudad de Posadas, Misiones, donde personal de la Prefectura Naval Argentina encontró su cuerpo en la mañana de este lunes tras intensas horas de búsqueda.
La tragedia se desató este domingo por la tarde, cuando Dilan González, jugador de Bartolomé Mitre, se metió al río Paraná en la zona de Villa Cabello, cerca de la avenida Julio Piró y Centenario, junto a un amigo y su novia. Minutos después, el joven futbolista no logró salir del agua y comenzó la desesperación.
La Prefectura Naval Argentina montó un operativo de rastrillaje durante toda la noche y, finalmente, a las 6:30 del lunes, una patrulla fluvial localizó el cuerpo sin vida del adolescente. En el lugar intervinieron la Policía Científica, el médico policial y personal de la Comisaría 12.ª, además del equipo psicológico de turno para contener a los familiares.
Horas antes del accidente, Dilan había participado en la goleada de Bartolomé Mitre sobre Santa Ana por la Liga Posadeña de Fútbol. El joven mediocampista había sido noticia días atrás por firmar su futuro contrato con Vélez Sarsfield, donde iba a incorporarse en 2026 para continuar su formación profesional.
El club misionero había comunicado con orgullo el acuerdo: “Nos enorgullece contar que firmamos con Vélez Sarsfield, donde pronto se irá a jugar Dilan González. Surgido en las inferiores y criado en las canchas de nuestro amado club, continuará su carrera deportiva en el Fortín”, habían publicado. Además, el juvenil ya había tenido minutos en el Torneo Federal A, donde Mitre quedó eliminado en la segunda etapa de la Reválida frente a Costa Brava de General Pico.
El dolor de Bartolomé Mitre
Tras confirmarse la noticia, Bartolomé Mitre emitió un emotivo comunicado para despedir a su joven promesa. “Dilan González, por siempre en nuestros corazones”, expresaron en sus redes oficiales. El mensaje agregó: “Con profundo dolor hoy nos toca despedir a Dilan González, uno de los nuestros. Desde pequeño vistió los colores del Auriazul y llenó de alegría los pasillos del club. Con su sonrisa, su bondad y su humildad, hoy nos deja un vacío enorme”.
El texto concluye con palabras de gratitud y acompañamiento: “Gracias por defender esta camiseta con orgullo, por ser ejemplo de perseverancia y disciplina. Toda la familia del Gigante acompañamos a sus seres queridos en este momento tan difícil y rogamos por su descanso eterno”.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario