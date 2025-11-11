Tragedia en el fútbol argentino: murió ahogado un juvenil que iba a jugar en Vélez

El dolor de Bartolomé Mitre

Tras confirmarse la noticia, Bartolomé Mitre emitió un emotivo comunicado para despedir a su joven promesa. “Dilan González, por siempre en nuestros corazones”, expresaron en sus redes oficiales. El mensaje agregó: “Con profundo dolor hoy nos toca despedir a Dilan González, uno de los nuestros. Desde pequeño vistió los colores del Auriazul y llenó de alegría los pasillos del club. Con su sonrisa, su bondad y su humildad, hoy nos deja un vacío enorme”.

El texto concluye con palabras de gratitud y acompañamiento: “Gracias por defender esta camiseta con orgullo, por ser ejemplo de perseverancia y disciplina. Toda la familia del Gigante acompañamos a sus seres queridos en este momento tan difícil y rogamos por su descanso eterno”.

