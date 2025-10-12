Marcelo Gallardo, tras la derrota de River ante Sarmiento: "Es un momento jodido, pero hay que seguir"
El entrenador habló luego de la cuarta derrota consecutiva del Millonario y asumió la responsabilidad del mal momento. “Hay que asimilarlo y seguir intentando”, dijo.
La derrota 1-0 ante Sarmiento de Junín en el estadio Monumental profundizó la crisis de River, que acumula cuatro caídas consecutivas en el Torneo Clausura 2025. Luego del partido, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y dejó una autocrítica contundente sobre el presente del equipo.
“Tuvimos momentos buenos en los últimos partidos, pero por diferentes motivos no los pudimos sostener. Por una equivocación, por una expulsión o por errores propios. Es verdad que no es el mejor momento, reconocerlo no está mal porque es evidente”, comenzó el entrenador millonario.
El DT, visiblemente golpeado, admitió que el rendimiento del equipo está lejos de lo que pretende: “Tal vez este sea el momento menos reconocible con lo que uno observa o pretende de la manera en que tiene que funcionar el equipo. En esta adversidad hay que asimilar y hacerse responsable. Es lo único que corresponde”.
Gallardo insistió en la necesidad de mantener la calma y seguir adelante: “No tengo mucho más para decir que lo que vengo diciendo últimamente. Lo tengo que afrontar con dignidad. Es la única manera: asumir la responsabilidad de estos malos resultados y seguir. Si bien no estamos bien, los objetivos siguen al alcance”.
Pese al mal presente, el técnico recordó que el plantel todavía tiene desafíos importantes por delante: “Quedan dos meses de competencia, con dos partidos de Copa Argentina —uno que puede darnos la posibilidad de llegar a la final—, el torneo local y el clásico con Boca. Esos objetivos siguen ahí. Hay que asimilar el momento y seguir intentando”.
Con este panorama, River se ubica quinto en la Zona B con 18 puntos, a cinco del líder Deportivo Riestra, y atraviesa una de las rachas más negativas desde la llegada de Gallardo al club. Aun así, el DT aseguró que no bajará los brazos y que la única salida es “seguir trabajando y asumir la responsabilidad”.
