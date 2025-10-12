Marcelo Gallardo, tras la derrota de River ante Sarmiento: "Es un momento jodido, pero hay que seguir"

Pese al mal presente, el técnico recordó que el plantel todavía tiene desafíos importantes por delante: “Quedan dos meses de competencia, con dos partidos de Copa Argentina —uno que puede darnos la posibilidad de llegar a la final—, el torneo local y el clásico con Boca. Esos objetivos siguen ahí. Hay que asimilar el momento y seguir intentando”.

Con este panorama, River se ubica quinto en la Zona B con 18 puntos, a cinco del líder Deportivo Riestra, y atraviesa una de las rachas más negativas desde la llegada de Gallardo al club. Aun así, el DT aseguró que no bajará los brazos y que la única salida es “seguir trabajando y asumir la responsabilidad”.