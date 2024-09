El romántico mensaje de la novia de Julián Álvarez tras convertir el gol ante Chile

La joven siempre acompaña al futbolista en su carrera y en este partido no fue la excepción. Luego del gol, posteó una foto de la Araña con una romántica frase: “Siempre con vos. Te amo”, escribió junto a un corazón blanco.

Si bien la pareja del ex River suele ser muy reservada en su cuenta de Instagram y evita la exposición, nunca pone reparos al mostrar su amor por Julián, algo que caracteriza a la pareja.

Julián Álvarez explicó por qué no festejó el gol ante Chile

El delantero, que milita en el Atlético de Madrid, convirtió el segundo tanto del encuentro, pero lo que más llamó la atención de los hinchas no fue el gol en sí, sino su reacción posterior. En lugar de celebrar efusivamente, el atacante permaneció serio, con la mirada fija, sin el tradicional grito de gol.

Esto despertó la curiosidad de los aficionados, que se preguntaban por qué no festejó como es habitual en él. Tras el partido, habló con los medios y explicó lo que había sucedido. En una charla con TyC Sports, el delantero argentino reveló que al principio no estaba seguro de que la pelota hubiera entrado. “Vi que la pelota pegó en el travesaño y después medio que me caí. Pensé que había picado afuera”, comentó el jugador con naturalidad.

Sin embargo, fue uno de sus compañeros, Marcos Acuña, quien le confirmó que el disparo había sido gol. “El Huevo vino y me dijo que fue gol, ahí me di cuenta”, confesó Álvarez con una sonrisa, aclarando la situación que generó sorpresa en los hinchas.