Verstappen chocó a un piloto argentino en el GT World Challenge: su gesto y la sanción que recibió

Como consecuencia, el tetracampeón mundial de F1 recibió una amonestación y un punto de sanción. Los comisarios tuvieron en cuenta como atenuantes que el incidente ocurrió durante la primera vuelta de la primera sesión de entrenamientos y que había varios autos delante del Audi. Según el medio especializado RacingNews365, acumular tres puntos de sanción puede derivar en una penalización de cinco posiciones en la grilla de largada.

Verstappen aprovechó el receso de la Fórmula 1 para correr en Portugal

El neerlandés llegó a Portimao para participar del GT World Challenge Europe junto a sus compañeros Ben Barnicoat y Chris Lulham. Verstappen había manifestado su entusiasmo por competir en una categoría diferente, aunque reconoció que el nivel de la parrilla representa un desafío importante.

“Estamos aquí para ganar. El objetivo siempre es ese”, había afirmado antes de la actividad. El piloto de Red Bull en la Fórmula 1 afronta esta experiencia después de conseguir victorias consecutivas en los Grandes Premios de Baréin y Singapur, según los antecedentes publicados en la información original.