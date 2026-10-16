Verstappen chocó a un piloto argentino en el GT World Challenge: su gesto y la sanción que recibió
El piloto neerlandés protagonizó un incidente con el Audi de Ezequiel Pérez Companc durante los primeros minutos de la práctica en Portimao.
Max Verstappen protagonizó un incidente con el argentino Ezequiel Pérez Companc durante los primeros minutos de la primera práctica libre del GT World Challenge Europe, en el circuito portugués de Portimao. El neerlandés, que aprovechó el receso de la Fórmula 1 para competir en otra categoría, tocó con su Mercedes-AMG la parte trasera del Audi del piloto argentino.
El episodio ocurrió en la curva 3, cuando apenas habían transcurrido tres minutos de actividad. Ambos corredores pudieron continuar en pista, aunque el contacto obligó a Pérez Companc a realizar una maniobra para recuperar el control de su auto. Verstappen conducía el Mercedes-AMG número 3 de su equipo, mientras que Pérez Companc estaba al volante del Audi número 25 de Sainteloc Racing.
¿Cómo fue el choque entre Verstappen y Pérez Companc?
En el intento de adelantamiento, el neerlandés tocó con la trompa de su vehículo la parte trasera del auto del argentino, que terminó girando y debió regresar al trazado por fuera de los límites de la pista. Tras el contacto, Verstappen realizó gestos desde el habitáculo de su Mercedes. Sin embargo, los comisarios deportivos revisaron las imágenes del incidente y entrevistaron a los dos pilotos antes de tomar una decisión.
Según el informe oficial, Pérez Companc explicó que estaba concentrado en los autos que tenía delante y que no había visto al Mercedes a su derecha. El argentino describió el episodio como un desafortunado incidente de carrera. Max, por su parte, sostuvo que intentó adelantar por el exterior y esperaba que el Audi mantuviera esa trayectoria, por lo que se sorprendió cuando el vehículo giró hacia el interior de la curva.
La sanción que recibió Verstappen por el incidente
Después de analizar las pruebas, los comisarios concluyeron que el piloto neerlandés había provocado una colisión evitable y que era el único responsable del contacto. “Tras analizar el asunto detenidamente, los comisarios determinaron que el coche 3 provocó una colisión evitable con el coche 25 en la curva 3, siendo el único responsable del incidente”, señalaron en el documento oficial.
Como consecuencia, el tetracampeón mundial de F1 recibió una amonestación y un punto de sanción. Los comisarios tuvieron en cuenta como atenuantes que el incidente ocurrió durante la primera vuelta de la primera sesión de entrenamientos y que había varios autos delante del Audi. Según el medio especializado RacingNews365, acumular tres puntos de sanción puede derivar en una penalización de cinco posiciones en la grilla de largada.
Verstappen aprovechó el receso de la Fórmula 1 para correr en Portugal
El neerlandés llegó a Portimao para participar del GT World Challenge Europe junto a sus compañeros Ben Barnicoat y Chris Lulham. Verstappen había manifestado su entusiasmo por competir en una categoría diferente, aunque reconoció que el nivel de la parrilla representa un desafío importante.
“Estamos aquí para ganar. El objetivo siempre es ese”, había afirmado antes de la actividad. El piloto de Red Bull en la Fórmula 1 afronta esta experiencia después de conseguir victorias consecutivas en los Grandes Premios de Baréin y Singapur, según los antecedentes publicados en la información original.
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