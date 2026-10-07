El sentido mensaje de Cuti Romero a Messi tras su despedida: "No se va a repetir algo igual"

Juntos fueron protagonistas de los títulos que cambiaron la historia reciente del fútbol argentino: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Por eso, el mensaje del nuevo capitán tuvo también un componente personal. “Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que nos enseñaste y por haber podido vivirlo a tu lado, capitán”, expresó Romero.

El reconocimiento a Nicolás Otamendi por Cuti Romero

El defensor también reservó unas palabras especiales para Nicolás Otamendi, quien también se despidió de la Selección Argentina durante el partido frente a Benín. Cuti llamó “General” al experimentado defensor y destacó todo lo que significó compartir la última línea durante tantos partidos. “Me hiciste crecer muchísimo, dentro y fuera de la cancha”, escribió.

Ambos formaron una dupla defensiva importante durante el ciclo de Scaloni y fueron protagonistas de buena parte de los éxitos recientes de Argentina. Para Romero, Otamendi fue mucho más que un compañero de zaga: también fue un referente dentro del vestuario y una figura de enorme experiencia.

El cordobés recordó todo lo que atravesaron juntos y resumió ese vínculo con otra frase cargada de emoción: “Qué orgullo haber peleado tantas veces juntos por esta camiseta. Sos de los más grandes de la historia de esta camiseta sin dudas”.