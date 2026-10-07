El sentido mensaje de Cuti Romero a Messi tras su despedida: "No se va a repetir algo igual"
El defensor cordobés le dedicó un emotivo mensaje al capitán saliente y también despidió a Nicolás Otamendi, otro referente de la última gran era de la Albiceleste.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó imágenes y mensajes que quedarán asociados para siempre con una de las etapas más exitosas de la historia del equipo nacional. Entre quienes eligieron expresarse públicamente estuvo Cristian "Cuti" Romero, quien asumió de manera formal el liderazgo de la Albiceleste y utilizó sus redes sociales para homenajear tanto al número 10 como a Nicolás Otamendi.
El defensor del Tottenham, que desde ahora tendrá la responsabilidad de llevar la cinta que durante tantos años perteneció a Messi, entendió que el momento exigía algo más que un simple saludo. Su publicación funcionó como una despedida, pero también como una suerte de reconocimiento entre capitanes.
El mensaje de Cuti Romero para Lionel Messi
Romero comenzó su publicación con una frase que reflejó la dimensión del momento que atraviesa la Selección: “Hoy termina una etapa el más grande de la historia de nuestro país y de este deporte”.
El cordobés también destacó todo lo que Messi consiguió durante su carrera con Argentina y el impacto que tuvo sobre varias generaciones de futbolistas y aficionados. “Hizo realidad tantos sueños y nos dejó un legado que va a quedar para siempre. No se va a repetir algo igual”, escribió.
La relación entre ambos se construyó durante una etapa histórica para el seleccionado. Romero llegó al equipo nacional durante el ciclo de Lionel Scaloni y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental de la defensa. En ese recorrido compartió vestuario con Messi en los grandes momentos de la Albiceleste.
Juntos fueron protagonistas de los títulos que cambiaron la historia reciente del fútbol argentino: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Por eso, el mensaje del nuevo capitán tuvo también un componente personal. “Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que nos enseñaste y por haber podido vivirlo a tu lado, capitán”, expresó Romero.
El reconocimiento a Nicolás Otamendi por Cuti Romero
El defensor también reservó unas palabras especiales para Nicolás Otamendi, quien también se despidió de la Selección Argentina durante el partido frente a Benín. Cuti llamó “General” al experimentado defensor y destacó todo lo que significó compartir la última línea durante tantos partidos. “Me hiciste crecer muchísimo, dentro y fuera de la cancha”, escribió.
Ambos formaron una dupla defensiva importante durante el ciclo de Scaloni y fueron protagonistas de buena parte de los éxitos recientes de Argentina. Para Romero, Otamendi fue mucho más que un compañero de zaga: también fue un referente dentro del vestuario y una figura de enorme experiencia.
El cordobés recordó todo lo que atravesaron juntos y resumió ese vínculo con otra frase cargada de emoción: “Qué orgullo haber peleado tantas veces juntos por esta camiseta. Sos de los más grandes de la historia de esta camiseta sin dudas”.
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