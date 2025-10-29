El sorpresivo salario de Rodrigo De Paul en Inter Miami: fuera del top 50 de la MLS y detrás de 4 argentinos
El campeón del mundo percibe un salario anual de USD 3.619.320 en Inter Miami y quedó fuera del top 50 de la MLS, detrás de otros cuatro argentinos.
La Major League Soccer (MLS) publicó los salarios de todos los jugadores que militan en Estados Unidos y uno de los datos más llamativos fue el de Rodrigo De Paul. Pese a su jerarquía y a su reciente llegada a Inter Miami, el mediocampista argentino ni siquiera aparece entre los 50 mejor pagos de la liga.
Durante su paso por Atlético de Madrid, el “Motorcito” cobraba 7,5 millones de euros por temporada. Sin embargo, al concretarse su traspaso al equipo de Lionel Messi, aceptó una importante rebaja: su contrato base en la MLS es de apenas USD 1.500.000 al año.
A ese monto se le suma la llamada Compensación Garantizada, que incluye el salario base y todos los bonos firmados o garantizados durante la vigencia del contrato. Según la liga estadounidense, esa cifra también contempla comisiones de agentes y bonos de marketing, pero no los premios por rendimiento.
Con todos los ítems incluidos, la remuneración total de De Paul asciende a USD 3.619.320 anuales, lo que lo posiciona en el puesto 65 del ranking general. El salario más alto de la MLS pertenece a su compañero Lionel Messi, quien percibe USD 20.446.667, de los cuales USD 12.000.000 corresponden a su sueldo base.
Cuatro argentinos ganan más que Rodrigo De Paul en la MLS
Además del capitán de la Selección, hay otros futbolistas argentinos que superan los ingresos del exjugador de Racing. En el listado figuran Nicolás Fernández Mercau (New York City FC), con USD 3.650.000; Ezequiel Ponce (Houston Dynamo), con USD 2.590.000; y Cristian Espinoza (San Jose Earthquakes), con USD 1.820.000.
De Paul, que llegó a Inter Miami para compartir vestuario con Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, firmó por una suma considerablemente menor a la que percibía en Europa, aunque su presencia en la liga estadounidense sigue siendo una de las más destacadas por jerarquía y trayectoria.
