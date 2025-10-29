Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Flamengo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2025.
Racing recibe este miércoles al poderoso Flamengo, por el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, con la esperanza de hacerse fuerte de local para revertir la serie y meterse en la final.
El encuentro se juega desde las 21.30 horas de este miércoles en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del chileno Piero Maza Gomez y televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.
Por el lado de la "Academia", el conjunto de Gustavo Costas quiere regresar a la final del certamen más importante del continente, algo que solo logró en 1967, cuando la conquistó.
Del otro lado, el "Mengao" llega con el triunfo 1-0 logrado en el Maracaná, pero llega con algunas dudas luego de caer el fin de semana ante Fortaleza y perder la cima del Brasilerao.
El ganador de este encuentro sacará su boleto para la gran final de América, que por ahora se juega en Lima, y conocerá a su rival el jueves por la noche cuando Palmeiras reciba a Liga de Quito.
Formaciones de Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores
Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.
Cómo ver en vivo Racing vs. Flamengo
La televisación estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
