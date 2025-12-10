Los pibes de River que vienen: los juveniles que Marcelo Gallardo evalúa para iniciar la pretemporada
Tras un año complejo y una renovación profunda del plantel, el entrenador planea sumar a varios talentos jóvenes para reforzar el inicio del ciclo 2026.
River atraviesa una etapa decisiva tras un 2025 marcado por irregularidades deportivas y por un cierre que dejó más interrogantes que certezas. Con ese panorama, el plantel profesional se reunirá el próximo 20 de diciembre para iniciar la pretemporada y comenzar a dar forma al proyecto 2026. Marcelo Gallardo, consciente de que el recambio será fundamental, decidió mirar hacia las divisiones juveniles para nutrir al equipo.
La salida de seis futbolistas, incluidos cuatro campeones de Madrid, dejó espacios vacíos que deberán ser cubiertos de inmediato, al menos de manera provisoria. Dentro de ese contexto, el Muñeco pretende sumar a una camada que ya tuvo contacto con la Primera durante el tramo final del año.
Uno por uno, los juveniles de River que irían a la pretemporada
Entre ellos aparece Cristian Jaime, un extremo de 19 años que se ganó atención por su desequilibrio y que debutó en la derrota ante Sarmiento. También ingresó algunos minutos frente a Gimnasia e Independiente Rivadavia, consolidando 103 minutos oficiales que le valieron firmar su primer contrato profesional con una cláusula de 100 millones de euros.
Otro caso destacado es el de Thiago Acosta, de 20 años, que mostró versatilidad para ocupar distintas funciones en el mediocampo. Debutó ante Atlético Tucumán, sumó minutos en el empate ante Vélez y fue titular contra Sarmiento y Racing, desempeñándose en roles muy diferentes entre sí.
A ellos se suma Bautista Dadín, goleador de la Reserva durante 2025. El delantero jugó su primer partido desde el arranque frente a Godoy Cruz y luego participó en varios encuentros más, acumulando una asistencia en sus 115 minutos oficiales. También firmó contrato este año con una cláusula elevada.
Otro juvenil que tendrá su oportunidad es Agustín De La Cuesta, volante central que debutó ante Atlético Tucumán y que luego integró el banco en tres ocasiones. La lista continúa con Joaquín Freitas, figura de la Reserva con nueve goles en 33 partidos, quien tuvo su estreno en el empate ante Vélez, y con Agustín Obregón, volante por derecha con experiencia en selecciones juveniles y que reemplazó a Fabricio Bustos en su debut.
Gallardo también seguirá de cerca a Facundo González, defensor central de 19 años que aún no debutó oficialmente pero que integró dos veces el banco de suplentes. Con buen juego aéreo pese a su 1.80 de estatura, aparece como una alternativa interesante para una defensa que sufrió bajas. En esa misma línea surge Ulises Giménez, central de buen porte físico, con experiencia en la Selección Sub-17 y que debutó este año en la Copa Argentina.
Finalmente, Lisandro Bajú, lateral izquierdo de 20 años que todavía no sumó minutos pero fue convocado una vez, también será evaluado, especialmente tras la salida de Milton Casco. Estos jóvenes compartirán entrenamientos con otros proyectos que ya trabajan regularmente con Primera, como Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Santiago Lencina y Santiago Beltrán.
El objetivo del cuerpo técnico que comanda en la institución de Núñez es claro: acelerar la transición generacional, potenciar a los talentos surgidos del club y generar nuevas alternativas mientras se conforma el plantel definitivo para afrontar el próximo año, en el que jugará la Copa Sudamericana.
