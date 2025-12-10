Los pibes de River que vienen: los juveniles que Marcelo Gallardo evalúa para iniciar la pretemporada

agustin de la cuesta river.jpg

Otro juvenil que tendrá su oportunidad es Agustín De La Cuesta, volante central que debutó ante Atlético Tucumán y que luego integró el banco en tres ocasiones. La lista continúa con Joaquín Freitas, figura de la Reserva con nueve goles en 33 partidos, quien tuvo su estreno en el empate ante Vélez, y con Agustín Obregón, volante por derecha con experiencia en selecciones juveniles y que reemplazó a Fabricio Bustos en su debut.

Gallardo también seguirá de cerca a Facundo González, defensor central de 19 años que aún no debutó oficialmente pero que integró dos veces el banco de suplentes. Con buen juego aéreo pese a su 1.80 de estatura, aparece como una alternativa interesante para una defensa que sufrió bajas. En esa misma línea surge Ulises Giménez, central de buen porte físico, con experiencia en la Selección Sub-17 y que debutó este año en la Copa Argentina.

Finalmente, Lisandro Bajú, lateral izquierdo de 20 años que todavía no sumó minutos pero fue convocado una vez, también será evaluado, especialmente tras la salida de Milton Casco. Estos jóvenes compartirán entrenamientos con otros proyectos que ya trabajan regularmente con Primera, como Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Santiago Lencina y Santiago Beltrán.

El objetivo del cuerpo técnico que comanda en la institución de Núñez es claro: acelerar la transición generacional, potenciar a los talentos surgidos del club y generar nuevas alternativas mientras se conforma el plantel definitivo para afrontar el próximo año, en el que jugará la Copa Sudamericana.