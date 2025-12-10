Qué detalles frenan la llegada de Fausto Vera a River como primer refuerzo para 2026
River espera cerrar el préstamo de Fausto Vera con Atlético Mineiro, que aún ajusta la letra chica del acuerdo antes de liberar al mediocampista.
River avanzó con rapidez en el mercado de pases y solo restan detalles para que Fausto Vera se convierta oficialmente en la primera incorporación del equipo de Marcelo Gallardo para 2026. El acuerdo con Atlético Mineiro está prácticamente encaminado y el mediocampista ya tiene todo arreglado con el Millonario desde hace varios días.
La señal más clara de su salida ocurrió en la última fecha del Brasileirao, cuando no fue convocado por Jorge Sampaoli. Incluso, el ex-Argentinos Juniors ya se despidió de sus compañeros en Belo Horizonte, a la espera de que se resuelvan las formalidades entre clubes.
Lo único pendiente es la definición de la letra chica del préstamo. River y Atlético Mineiro mantienen conversaciones para ajustar un acuerdo por un año que incluirá una obligación de compra fijada entre los US$ 4.000.000 y US$ 5.000.000. La dirigencia de Núñez aceptará cumplir con ese monto siempre que el mediocampista reúna ciertos requisitos durante la temporada.
La planificación de River y el deseo de Marcelo Gallardo
La expectativa en Núñez es que, salvo imprevistos, Vera se sume el sábado 20 de diciembre al inicio de la pretemporada en el predio de Ezeiza. El volante es un viejo anhelo de Gallardo, quien ya había solicitado su incorporación en mercados anteriores y considera que su perfil encaja en la estructura del equipo para el año próximo.
Vera, surgido de las inferiores de Argentinos Juniors, disputó 75 partidos en Primera División antes de ser transferido a Corinthians a mediados de 2022. En ese momento, el Bicho vendió el 70% de su pase a cambio de US$ 8.000.000, cuando el jugador ya ejercía como capitán del equipo.
Tras dos temporadas y 96 partidos en el conjunto paulista, el mediocampista pasó a Atlético Mineiro por pedido de Gabriel Milito. Bajo la conducción del entrenador argentino alcanzó su mejor nivel, se adueñó del mediocampo y llegó a disputar la final de la Copa Libertadores 2024.
La salida de Milito marcó un quiebre en su continuidad. Durante 2025, Vera alternó titularidades y suplencias, con un total de 32 partidos disputados, 21 de ellos desde el arranque. Con la llegada de Jorge Sampaoli quedó aún más relegado y el DT argentino le comunicó que no sería prioridad para lo que viene.
En ese contexto, la oportunidad de jugar en River apareció como la vía ideal para recuperar protagonismo. El club confía en cerrar la operación en las próximas horas y anunciar a Vera como su primera incorporación rumbo a la temporada 2026.
