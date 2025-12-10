Qué detalles frenan la llegada de Fausto Vera a River como primer refuerzo para 2026

Tras dos temporadas y 96 partidos en el conjunto paulista, el mediocampista pasó a Atlético Mineiro por pedido de Gabriel Milito. Bajo la conducción del entrenador argentino alcanzó su mejor nivel, se adueñó del mediocampo y llegó a disputar la final de la Copa Libertadores 2024.

fausto vera

La salida de Milito marcó un quiebre en su continuidad. Durante 2025, Vera alternó titularidades y suplencias, con un total de 32 partidos disputados, 21 de ellos desde el arranque. Con la llegada de Jorge Sampaoli quedó aún más relegado y el DT argentino le comunicó que no sería prioridad para lo que viene.

En ese contexto, la oportunidad de jugar en River apareció como la vía ideal para recuperar protagonismo. El club confía en cerrar la operación en las próximas horas y anunciar a Vera como su primera incorporación rumbo a la temporada 2026.