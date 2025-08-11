La Conmebol confirmó dónde será la final de la Copa Libertadores 2025
El titular de la organización sudamericana del fútbol, Alejandro Domínguez, fue el encargado de anunciar la cancha y la ciudad donde el 29 de noviembre se disputará la final única del magno evento deportivo del subcontinente.
En la previa al inicio de los octavos de final, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció oficialmente el estadio y la ciudad donde se desarrollará la final de la Copa Libertadores 2025, cuyo partido único se disputará el sábado 29 de noviembre.
La confirmación fue realizada este lunes a través de las redes sociales por el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, señalando al Estadio Monumental de Lima, con capacidad para 80.000 espectadores, como sede definitiva de la ansiada final.
“Quiero agradecer a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente Agustín Lozano y al club Universitario por trabajar en conjunto con la CONMEBOL para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la CONMEBOL Libertadores. ¡Estoy seguro que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!”, escribió Domíngues en X, acompañando el texto con imágenes del magnífico estadio limeño.
Se trata de un nuevo reconocimiento al Monumental, que ya había albergado la final de 2019 entre Flamengo y River Plate, recordada por el doblete de Gabriel “Gabigol” Barbosa que le dio el título a los brasileños.
De hecho, fue desde 2019 que la Copa Libertadores adoptó el formato de final única en sede neutral; una modalidad, por cierto, que nació luego del recordado partido de vuelta del año anterior entre River y Boca, disputado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con el triunfo millonario por un global de 5-3 tras el empate en dos golpes en La Bombonera.
El titular de la Conmebol puso fin así a las especulaciones sobre la sede de la final sudamericana de clubes, que tenía a Montevideo y a Brasilia como ciudades candidatas, finalmente descartadas tras las recientes polémicas por racismo denunciadas en canchas de Uruguay y Brasil.
