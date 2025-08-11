La Conmebol confirmó dónde será la final de la Copa Libertadores 2025

“Quiero agradecer a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente Agustín Lozano y al club Universitario por trabajar en conjunto con la CONMEBOL para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la CONMEBOL Libertadores. ¡Estoy seguro que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!”, escribió Domíngues en X, acompañando el texto con imágenes del magnífico estadio limeño.