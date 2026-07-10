El temor de Campaz tras la eliminación de Colombia: "Ninguna pasión justifica el odio"
Luego de quedar señalado por una ocasión desperdiciada en el tiempo suplementario, agradeció el apoyo de los hinchas, asumió la tristeza por la eliminación y dejó una reflexión que generó preocupación.
La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza dejó un fuerte impacto entre los hinchas y también en los protagonistas del seleccionado cafetero. Uno de los futbolistas más señalados tras la derrota fue Jaminton Campaz, quien desperdició una inmejorable oportunidad de gol durante el segundo tiempo suplementario antes de la definición por penales.
Días después del partido, el atacante decidió romper el silencio con un mensaje publicado en sus redes sociales. El futbolista, que disputó su primera Copa del Mundo con la camiseta colombiana, compartió un extenso comunicado en el que agradeció la posibilidad de representar a su país y reconoció el dolor que significó quedar eliminado del certamen.
Sin embargo, el tramo que más repercusión generó fue el cierre de su publicación, donde hizo un llamado al respeto y dejó entrever la difícil situación que atravesó tras el encuentro. "Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", escribió Campaz, una frase que rápidamente se viralizó y despertó preocupación entre los seguidores del seleccionado colombiano por el contexto en el que fue expresada.
El profundo dolor de Campaz por errar una chance clave en la eliminación de Colombia
Antes de esa reflexión, el delantero también se dirigió a los hinchas para compartir el sentimiento de frustración que invadía al plantel luego de la derrota. "A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos", manifestó.
El futbolista también aprovechó el comunicado para remarcar el compromiso con el que afrontó cada partido y lamentó no haber podido cumplir el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Mundo. "Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país. El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte", agregó.
La chance que desperdició el delantero de Rosario Central en la prórroga
Campaz quedó en el centro de las críticas debido a la acción que pudo cambiar el destino del encuentro frente a Suiza. Cuando restaban apenas cinco minutos para el final del alargue, un error de la defensa europea dejó al atacante mano a mano con el arquero Gregor Kobel. El delantero se acomodó para definir con su pierna izquierda, pero el remate salió por encima del travesaño y Colombia desperdició la posibilidad de ponerse en ventaja.
Posteriormente, el futbolista convirtió su ejecución en la tanda de penales, al igual que Juan Fernando Quintero y Luis Díaz. Sin embargo, los errores de Davinson Sánchez y Juan Camilo Hernández terminaron inclinando la serie a favor del conjunto suizo, que avanzó a los cuartos de final del Mundial. Las palabras de Campaz se sumaron a las numerosas repercusiones que dejó la eliminación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.
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