El temor de Campaz tras la eliminación de Colombia: "Ninguna pasión justifica el odio"

La chance que desperdició el delantero de Rosario Central en la prórroga

Campaz quedó en el centro de las críticas debido a la acción que pudo cambiar el destino del encuentro frente a Suiza. Cuando restaban apenas cinco minutos para el final del alargue, un error de la defensa europea dejó al atacante mano a mano con el arquero Gregor Kobel. El delantero se acomodó para definir con su pierna izquierda, pero el remate salió por encima del travesaño y Colombia desperdició la posibilidad de ponerse en ventaja.

Posteriormente, el futbolista convirtió su ejecución en la tanda de penales, al igual que Juan Fernando Quintero y Luis Díaz. Sin embargo, los errores de Davinson Sánchez y Juan Camilo Hernández terminaron inclinando la serie a favor del conjunto suizo, que avanzó a los cuartos de final del Mundial. Las palabras de Campaz se sumaron a las numerosas repercusiones que dejó la eliminación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.