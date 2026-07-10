Video: Egipto tuvo un emotivo regreso tras ser eliminado por Argentina del Mundial 2026
Miles de hinchas recibieron al seleccionado en El Cairo. En medio del reconocimiento popular, Mohamed Salah publicó un mensaje en el que evitó la polémica.
La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 no modificó el enorme reconocimiento que el seleccionado recibió al regresar a su país. Luego de la derrota frente a Argentina, el plantel fue recibido por una multitud que acompañó el recorrido del micro en una jornada cargada de emoción, muestras de afecto y mensajes de respaldo para un equipo que se ganó el respeto de sus simpatizantes durante la competencia.
Desde las primeras horas del viernes, miles de personas comenzaron a concentrarse para esperar la llegada de la delegación procedente de Estados Unidos. El avión aterrizó en la ciudad de Nueva Al Alamein y, desde allí, el plantel inició el traslado mientras una gran cantidad de hinchas acompañaba el recorrido con banderas, cánticos y permanentes muestras de apoyo.
Pese a la eliminación, el ambiente fue de reconocimiento hacia un equipo que logró convertirse en una de las revelaciones del torneo. El afecto de los simpatizantes quedó reflejado en cada tramo del recorrido, donde la selección fue ovacionada por los aficionados que valoraron el desempeño de los dirigidos por Hossam Hassan.
Durante la recepción también se observaron gestos de protesta vinculados a las denuncias de discriminación impulsadas por el entrenador durante el encuentro frente a Argentina. Varios simpatizantes levantaron los brazos cruzados como símbolo de ese reclamo, una imagen que se repitió a lo largo de la bienvenida organizada para los futbolistas.
En paralelo, la Federación Egipcia de Fútbol (EFA) mantiene su postura respecto del arbitraje del encuentro y presentó un reclamo formal ante la FIFA.
Más allá de esa postura institucional, hasta el momento no se conocieron imágenes, denuncias formales ni informes emitidos por la FIFA que respalden las acusaciones iniciales de racismo contra Argentina, una situación que fue perdiendo fuerza con el paso de los días mientras la investigación continúa centrada en las cuestiones arbitrales planteadas por la federación egipcia.
El posteo de Mohamed Salah que eligió no alimentar la polémica
Quien eligió un camino completamente diferente fue Mohamed Salah. El capitán de Egipto evitó alimentar la polémica y prefirió utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje de optimismo dirigido a los hinchas. El delantero del Liverpool volvió a mostrarse sereno y asumió el compromiso de seguir trabajando para que el seleccionado continúe creciendo en el escenario internacional.
En su publicación, Salah escribió: "Sé que todavía están decepcionados, pero les prometo que haré todo lo que esté en mi poder para garantizar que esto sea un nuevo comienzo para el fútbol egipcio en la escena internacional. Clasificar al Mundial no será suficiente, y participar tampoco lo será. Este equipo merece su confianza".
Mientras el reconocimiento popular marcó el regreso del plantel, el mensaje del ídolo buscó transformar la frustración por la derrota en un impulso para afrontar los próximos desafíos con la ilusión de consolidar a Egipto como un seleccionado protagonista en las grandes competiciones internacionales.
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