Video: Egipto tuvo un emotivo regreso tras ser eliminado por Argentina del Mundial 2026

Más allá de esa postura institucional, hasta el momento no se conocieron imágenes, denuncias formales ni informes emitidos por la FIFA que respalden las acusaciones iniciales de racismo contra Argentina, una situación que fue perdiendo fuerza con el paso de los días mientras la investigación continúa centrada en las cuestiones arbitrales planteadas por la federación egipcia.

El posteo de Mohamed Salah que eligió no alimentar la polémica

Quien eligió un camino completamente diferente fue Mohamed Salah. El capitán de Egipto evitó alimentar la polémica y prefirió utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje de optimismo dirigido a los hinchas. El delantero del Liverpool volvió a mostrarse sereno y asumió el compromiso de seguir trabajando para que el seleccionado continúe creciendo en el escenario internacional.

En su publicación, Salah escribió: "Sé que todavía están decepcionados, pero les prometo que haré todo lo que esté en mi poder para garantizar que esto sea un nuevo comienzo para el fútbol egipcio en la escena internacional. Clasificar al Mundial no será suficiente, y participar tampoco lo será. Este equipo merece su confianza".

Mientras el reconocimiento popular marcó el regreso del plantel, el mensaje del ídolo buscó transformar la frustración por la derrota en un impulso para afrontar los próximos desafíos con la ilusión de consolidar a Egipto como un seleccionado protagonista en las grandes competiciones internacionales.