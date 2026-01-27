El testimonio judicial de la joven argentina que compromete a los jugadores de Alianza Lima
La denunciante relató ante la Justicia cómo habría sido el presunto abuso ocurrido en un hotel de Montevideo y aportó detalles sobre el accionar de los futbolistas.
La causa que involucra a Carlos Zambrano y a otros dos futbolistas de Alianza Lima sumó en las últimas horas un elemento central: la declaración formal de la joven que denunció haber sido víctima de una violación grupal. El testimonio reconstruye paso a paso lo que, según su relato, ocurrió la noche del 18 de enero en la habitación de un hotel céntrico de Montevideo, luego del partido amistoso que el conjunto peruano disputó frente a Colo-Colo.
Según consta en su presentación ante la Justicia, la denunciante explicó que se encontraba en el hotel junto a una amiga cuando se produjo el encuentro con los jugadores. En total, fueron cinco los futbolistas de Alianza Lima que subieron a la habitación: Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Sergio Peña Flores y otros dos integrantes del plantel que, de acuerdo al relato, se retiraron a los pocos minutos y no forman parte de la acusación.
La joven sostuvo que durante ese encuentro comenzó a sentirse incómoda y que expresó de manera explícita su negativa a mantener relaciones sexuales. “Yo decía que no quería”, aseguró en su declaración. Sin embargo, siempre de acuerdo a su testimonio, sus pedidos no fueron respetados y los abusos continuaron. En uno de los pasajes más duros de su relato ante la Justicia, afirmó: “Me lastimaron. Uno de ellos me decía que iba a poder con los tres”.
Abuso sexual en Alianza Lima: la denuncia quedó centrada en Zambrano, Trauco y Peña
En su exposición también señaló que hubo insistencia con el consumo de alcohol. “Zambrano me decía de tomar (alcohol), me incitaba a seguir tomando”, relató, al describir el contexto previo al presunto abuso dentro de la habitación. La joven remarcó que en reiteradas oportunidades pidió que se detuvieran y que su negativa fue clara, pero no fue escuchada.
Tras el episodio, la denunciante y su amiga regresaron a Buenos Aires el lunes 19 de enero en barco. Ese mismo día, según consta en la causa, la joven recibió un mensaje privado a través de Instagram enviado desde la cuenta de Zambrano. El texto era breve: “loquita”, acompañado por un pedido para que le pasara su número de teléfono con el objetivo de hablar por WhatsApp.
De acuerdo a su declaración, luego de ese primer contacto, el futbolista comenzó a llamarla y a enviarle mensajes de manera insistente, aunque ella no respondió ni atendió ninguna comunicación. En las horas posteriores, la joven decidió acudir a distintos hospitales y centros de salud, donde fue atendida por médicos, una asistente social y una psicóloga.
Tras esas consultas y evaluaciones, tomó la determinación de realizar la denuncia formal ante la Justicia argentina. Mientras la investigación avanza y se aguardan nuevas medidas judiciales, el caso generó un fuerte impacto tanto en el ámbito deportivo como fuera de él, con comunicados públicos y un seguimiento atento de la causa.
