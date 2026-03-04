El probable 11 de Claudio Úbeda para que un Boca con urgencias visite a Lanús

paredes

Después de probar sin demasiado éxito con el 4-3-3 y el 4-4-2, Úbeda se inclinaría por un 4-3-1-2. En ese dibujo, Aranda se ubicaría como enlace, con libertad para moverse detrás de los atacantes. La dupla ofensiva estaría compuesta por Miguel Merentiel y Adam Bareiro, quienes aportarían movilidad y presencia en el área rival. La apuesta apunta a un equipo más compacto, con mayor peso en el centro del campo y capacidad para generar superioridad por dentro.