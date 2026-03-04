El probable 11 de Claudio Úbeda para que un Boca con urgencias visite a Lanús
Tras el empate ante Gimnasia de Mendoza, el entrenador del Xeneize analiza variantes tácticas y de nombres para intentar un golpe de efecto en La Fortaleza.
Con la necesidad de revertir la imagen de Boca mostrada en las últimas fechas, Claudio Úbeda comenzó a delinear el equipo que pondrá en cancha ante Lanús. El empate con sabor a poco frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza dejó al descubierto falencias en el funcionamiento colectivo, por lo que el técnico evalúa ajustes tanto en el sistema como en algunas piezas.
La primera modificación significativa sería el retorno de Leandro Paredes al mediocampo. Recuperado de su lesión, el volante aportaría pausa, distribución y mayor criterio en la salida. La idea del cuerpo técnico es que su presencia ordene el circuito de juego y permita que el equipo tenga transiciones más limpias. En ese esquema, compartiría la zona central con Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, aunque este último también podría ceder su lugar dependiendo de la disposición final.
Otra de las variantes que gana terreno es la inclusión de Tomás Aranda desde el arranque. El juvenil mostró personalidad y desequilibrio cuando ingresó el último fin de semana, y su dinámica podría resultar clave para romper líneas y conectar el mediocampo con los delanteros. En caso de confirmarse su titularidad en reemplazo de Lucas Janson, el equipo modificaría su estructura táctica.
Después de probar sin demasiado éxito con el 4-3-3 y el 4-4-2, Úbeda se inclinaría por un 4-3-1-2. En ese dibujo, Aranda se ubicaría como enlace, con libertad para moverse detrás de los atacantes. La dupla ofensiva estaría compuesta por Miguel Merentiel y Adam Bareiro, quienes aportarían movilidad y presencia en el área rival. La apuesta apunta a un equipo más compacto, con mayor peso en el centro del campo y capacidad para generar superioridad por dentro.
El desafío no será menor, ya que el conjunto local atraviesa un momento anímico alto tras su reciente consagración internacional. Sin embargo, para el equipo de la Ribera el objetivo es claro: volver al triunfo, despejar dudas y reinsertarse en la pelea grande del campeonato.
Úbeda perfila cambios y un nuevo esquema para enfrentar a Lanús
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
