El Tottenham derrotó al Leeds con el Cuti Romero de vuelta como titular

Cuti Romero fue amonestado ante Leeds

Aunque regresó a la titularidad y recuperó la capitanía, Cuti Romero protagonizó un fuerte cruce con Noah Okafor (delantero que descontó para el Leeds) y vio la tarjeta amarilla a los 64 minutos del encuentro.

Tras discutir brevemente con el rival, el defensor de la Selección Argentina fue a buscarlo y se le puso frente a frente, lo que llevó al árbitro a separarlos y, segundos después, a amonestarlo

Tottenham se mete de lleno en la pelea

Gracias a este triunfo, Tottenham alcanzó los 14 puntos y se ubicó en la segunda posición, igualando al Bournemouth y quedando a uno del Liverpool, que aún debe enfrentar al Chelsea.

El Leeds United, por su parte, marcha en la duodécima posición con ocho puntos tras seis jornadas, un balance positivo para un equipo que recién regresó a la primera división.