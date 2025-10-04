El Tottenham derrotó al Leeds con el Cuti Romero de vuelta como titular
Los Spurs ganaron por 2 a 1 en condición de visitante en el marco de la séptima fecha.
El Tottenham superó 2-1 al Leeds United y trepó a la segunda posición de la Premier League, superando al Bournemouth de Andoni Iraola.
Con goles de Mathys Tel y Mohammed Kudus, los Spurs vencieron 2-1 al Leeds de visitantes y sumaron tres puntos clave que les sirvieron para quedar segundos en la tabla de posiciones del certamen doméstico solo por detrás de Liverpool.
A los 23 minutos, Mathys Tel abrió el marcador y puso en ventaja a los dirigidos por Thomas Frank. No obstante, la felicidad del combinado visitante duró tan solo 9'.
Cuando todo parecía indicar que el equipo de Cuti Romero podía volver a convertir para estirar la diferencia, un error defensivo los condenó al empate. A los 34', el arquero del Tottenham tapó un primer remate, pero Destiny Udogie se durmió en la marca y permitió que Noah Okafor ingrese al área chica para aprovechar el rebote y anotar. De esta manera, ambos elencos se fueron al vestuario con un 1-1 parcial.
En el complemento, el Tottenham salió decidido a recuperar la ventaja y lo consiguió a los 57 minutos con un gol de Mohammed Kudus, que sentenció el 2-1 definitivo. Con este resultado, los londinenses alcanzaron la segunda posición de la tabla, quedando solo por detrás de Liverpool.
Cuti Romero fue amonestado ante Leeds
Aunque regresó a la titularidad y recuperó la capitanía, Cuti Romero protagonizó un fuerte cruce con Noah Okafor (delantero que descontó para el Leeds) y vio la tarjeta amarilla a los 64 minutos del encuentro.
Tras discutir brevemente con el rival, el defensor de la Selección Argentina fue a buscarlo y se le puso frente a frente, lo que llevó al árbitro a separarlos y, segundos después, a amonestarlo
Tottenham se mete de lleno en la pelea
Gracias a este triunfo, Tottenham alcanzó los 14 puntos y se ubicó en la segunda posición, igualando al Bournemouth y quedando a uno del Liverpool, que aún debe enfrentar al Chelsea.
El Leeds United, por su parte, marcha en la duodécima posición con ocho puntos tras seis jornadas, un balance positivo para un equipo que recién regresó a la primera división.
