Ajustado triunfo de Sudáfrica sobre Los Pumas en el Rugby Championship
La Selección Argentina de Rugby cayó por 27 a 29 ante los Springboks.
Los Pumas volvieron a luchar hasta el final, pero cayeron por la mínima contra Sudáfrica en un partido que se decidió en los instantes finales y que marcó el cierre del Rugby Championship 2025. El encuentro, jugado el sábado 4 de octubre en Twickenham, terminó 29-27 a favor de los Springboks, que supieron aprovechar la solidez del pack y algunos errores argentinos para dar vuelta un comienzo favorable del conjunto nacional.
El primer tiempo pareció sonreírle a la Argentina: con un penal y un try de Bautista Delguy, Los Pumas se pusieron 13-3 y mostraron ambición para incomodar a los campeones del mundo. Pero la intensidad sudafricana se impuso en la segunda mitad. El seleccionado africano capitalizó su dominio en el scrum y apoyó cuatro tries —entre ellos dos del poderoso segunda línea Malcolm Marx y dos de Cobus Reinach— que terminaron marcando la diferencia en el marcador. Argentina reaccionó con carácter y anotó un try más a través de Rodrigo Isgró, aunque no alcanzó para dar vuelta la historia.
Pese al resultado, el equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró señales de recuperación respecto al durísimo traspié sufrido una semana antes en Durban, donde la diferencia fue abultada. Frente a Sudáfrica los argentinos desplegaron fases de buen rugby, con movilidad por afuera y presión en defensa en momentos claves; sin embargo, los errores en la salida y la eficacia del rival en el contacto terminaron siendo determinantes en un duelo que se definió por apenas dos puntos.
La derrota, además de frustrante por lo ajustado del score, confirmó la superioridad global de Sudáfrica en el torneo: los Springboks retuvieron el Rugby Championship 2025 gracias a una diferencia de puntos que los dejó por encima de Nueva Zelanda y los demás contendientes. Para Los Pumas, el balance ahora obliga a análisis profundos: trabajar la disciplina en las fases estáticas, mejorar la continuidad en ataque y convertir en puntos las oportunidades que se generan, tareas ineludibles si la intención es cerrar la brecha con las potencias.
El cierre del campeonato deja a la selección argentina con la sensación de haber progresado en algunos aspectos, pero también con la obligación de corregir flancos que ya se habían hecho visibles en encuentros previos. Con la mirada puesta en los próximos compromisos y con la necesidad de afinar piezas en todas las líneas, Los Pumas se retiran de este Rugby Championship con la convicción de que hubo avances, aunque con la cuenta pendiente de transformar esa competitividad en resultados concretos contra los rivales de mayor jerarquía.
