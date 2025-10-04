Ajustado triunfo de Sudáfrica sobre Los Pumas en el Rugby Championship

El cierre del campeonato deja a la selección argentina con la sensación de haber progresado en algunos aspectos, pero también con la obligación de corregir flancos que ya se habían hecho visibles en encuentros previos. Con la mirada puesta en los próximos compromisos y con la necesidad de afinar piezas en todas las líneas, Los Pumas se retiran de este Rugby Championship con la convicción de que hubo avances, aunque con la cuenta pendiente de transformar esa competitividad en resultados concretos contra los rivales de mayor jerarquía.