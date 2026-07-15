Giuliano Simeone: dónde jugó y de qué juega la sorpresa de los 11 de Lionel Scaloni en la Selección Argentina
El perfil detallado de Giuliano Simeone, la gran apuesta de la Selección Argentina. Repasá todos los clubes donde jugó y su nueva posición en la cancha.
La sorpresiva inclusión de Giuliano Simeone en el equipo titular contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 revolucionó por completo el esquema de juego. El atacante se ganó un lugar aportando sacrificio físico, lo que obligó a repasar su trayectoria profesional y el rol táctico que cumple sobre el campo.
De qué juega Giuliano Simeone en la actualidad
Aunque en sus inicios se formó como un delantero centro tradicional con un potente olfato goleador, su evolución futbolística lo llevó a adaptarse por completo a distintas zonas de ataque. Hoy en día se desempeña habitualmente como extremo derecho o interior.
Gracias a su enorme despliegue, velocidad en las transiciones y férreo compromiso para recuperar el balón, puede cumplir a la perfección la función de volante por las bandas. Este ida y vuelta constante resulta fundamental tanto para equilibrar el andamiaje del Atlético de Madrid como para brindarle soluciones tácticas vitales a la Selección Argentina.
Trayectoria: todos los clubes donde jugó en su carrera
Su carrera deportiva comenzó en nuestro país y luego dio el salto definitivo hacia Europa, construyendo paso a paso su progreso profesional:
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River Plate: Realizó gran parte de sus divisiones formativas en las inferiores del club de Núñez, donde permaneció compitiendo hasta el año 2019.
Atlético de Madrid B: Tras migrar a España por cuestiones familiares y deportivas, debutó como jugador profesional en el filial colchonero a principios de 2021.
Real Zaragoza: En la temporada 2022/2023 se marchó a préstamo para sumar rodaje en la exigente Segunda División, donde logró brillar siendo el máximo anotador del equipo.
Deportivo Alavés: Durante el ciclo 2023/2024, continuó cedido a préstamo para afianzar su gran nivel, esta vez compitiendo directamente en la máxima categoría del fútbol español.
Atlético de Madrid: Finalmente regresó a la institución dueña de su pase para consolidarse bajo las órdenes de su padre y ganar protagonismo absoluto en el primer equipo a partir de mediados de 2024.
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