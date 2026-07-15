Giuliano Simeone: dónde jugó y de qué juega la sorpresa de los 11 de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

River Plate: Realizó gran parte de sus divisiones formativas en las inferiores del club de Núñez, donde permaneció compitiendo hasta el año 2019.

Atlético de Madrid B: Tras migrar a España por cuestiones familiares y deportivas, debutó como jugador profesional en el filial colchonero a principios de 2021.

Real Zaragoza: En la temporada 2022/2023 se marchó a préstamo para sumar rodaje en la exigente Segunda División, donde logró brillar siendo el máximo anotador del equipo.

Deportivo Alavés: Durante el ciclo 2023/2024, continuó cedido a préstamo para afianzar su gran nivel, esta vez compitiendo directamente en la máxima categoría del fútbol español.