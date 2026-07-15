¿Por qué no juega Rodrigo De Paul en la Selección Argentina hoy?
La salida de Rodrigo De Paul en la Selección Argentina generó gran impacto en la previa. Conocé los increíbles números que el volante deja en el banco.
La decisión de que Rodrigo De Paul no juegue como titular en la Selección Argentina frente a Inglaterra por el Mundial 2026 sacudió por completo la concentración nacional. El mediocampista del Inter Miami dejará su lugar en la cancha por una sorpresiva determinación táctica de Lionel Scaloni, a pesar de sus brillantes estadísticas.
El impacto de Rodrigo De Paul en el mediocampo
Aunque el análisis táctico demuestra que es el verdadero metrónomo del equipo nacional, el cuerpo técnico optó por otra alternativa para aportar mayor desgaste físico por la banda derecha. La planilla refleja a un futbolista cerebral, sumamente ordenado y vital para el equilibrio defensivo.
A continuación, repasamos el detalle de las espectaculares métricas que la albiceleste relegará entre los relevos:
Un pasador de elite
El volumen de juego que pasa por sus pies sostiene la posesión del equipo:
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Efectividad general: Mantiene una precisión quirúrgica en todos los encuentros que funciona como la aduana principal.
Fase de grupos: Registró un 92% de efectividad contra Argelia, 90% ante Austria y un descollante 95% frente a Cabo Verde.
Fase eliminatoria: Logró un 88% contra Egipto y un 86% en los cuartos de final ante Suiza.
Disciplina táctica perfecta
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Tarjetas: Ostenta cero tarjetas amarillas en el torneo.
Expulsiones: No recibió ninguna tarjeta roja.
Infracciones: Cometió apenas dos faltas en 407 minutos jugados.
Ventaja: Permite recuperar limpio sin estar condicionado por amonestaciones en instancias decisivas.
Despliegue físico incansable
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Titularidad: Fue desde el arranque en cinco de los seis partidos del campeonato.
Descanso: Fue al banco únicamente contra Jordania (sumó cero minutos).
Minutos en eliminación directa: Jugó 84 minutos contra Cabo Verde, 66 ante Egipto y 85 en la exigente batalla física frente a Suiza.
Rol ofensivo y contención
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Función principal: Asegurar la salida limpia desde el fondo y hacer relevos constantes.
Asistencias: Suma un pase gol logrado en el debut ante Argelia.
Remates: Registra apenas un tiro al arco en todo el certamen (frente a Egipto).
Equilibrio: Es el motor fundamental que ordena el retroceso para que los atacantes jueguen totalmente liberados.
Pese a que el volante resulta una pieza ideal para la fricción contra mediocampistas como Declan Rice y Jude Bellingham, el entrenador decidió apostar por la frescura de otros jugadores, dejando de lado los números perfectos de su histórico emblema.
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