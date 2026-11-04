Quién es el campeón del mundo que repudió los femicidios y el ataque transfóbico en Palermo
Rodrigo de Paul buscó concientizar en sus redes sociales tras el feroz ataque de un grupo de jóvenes a mujeres trans en Palermo.
Continúa la conmoción tras el salvaje ataque transfóbico de un grupo de jóvenes -en su mayoría, menores de edad- en Palermo y el mensaje de uno de los campeones del mundo con la Selección Argentina sorprendió a todos, especialmente, porque los futbolistas no siempre se pronuncian al respecto de estas problemáticas.
Fue Rodrigo de Paul quien se mostró conmovido con lo ocurrido y publicó dos videos para concientizar al respecto, especialmente, tras lo sucedido el pasado domingo y luego de que se revelara que octubre fue el mes con más femicidios en el país.
De esta manera, el futbolista se sumó a su novia, Tini Stoessel, quien también repudió el ataque a mujeres trans en ese barrio porteño.
El mensaje de Tini Stoessel tras el violento ataque a mujeres trans en Palermo
Indignada por lo sucedido, la Triple T hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram: "Salieron a cazar personas trans en los bosques de Palermo. A CAZARLAS. ¿HASTA CUÁNDO? ¿Cuántas veces más vamos a tener que salir a repudiar lo mismo? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener q seguir explicando que nadie merece ser perseguido, violentado o vivir con miedo?", comenzó su mensaje Tini.
Y añadió: "¿Cuánto más se le puede exigir a la comunidad LGBTQ+? Tantos años luchando por derechos que deberían haber sido incuestionables desde el primer día. La gravedad de lo que está pasando debería ser suficiente para que nadie pueda mirar para el costado".
"La lucha sigue, sí, pero qué doloroso que tenga que seguir siendo una lucha poder existir. Todo mi amor, mi respeto y mi apoyo a la comunidad trans", cerró Tini.
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