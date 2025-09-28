Polémica en el clásico: Independiente pidió roja a Bruno Zuculini por una dura falta contra Kevin Lomónaco
El volante de Racing vio solo la amarilla tras una fuerte infracción a Lomónaco. El banco de Independiente estalló y Gustavo Quinteros fue amonestado por protestar.
El clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente estuvo marcado por una jugada polémica que encendió las protestas del equipo de Avellaneda. A los 35 minutos de la primera etapa, Bruno Zuculini llegó tarde a disputar una pelota y cayó con todo su peso sobre Kevin Lomónaco, quien quedó tendido con visibles gestos de dolor.
El árbitro Nicolás Ramírez sancionó la acción con tarjeta amarilla, decisión que generó la inmediata reacción del banco de suplentes del Rojo, que reclamó la expulsión del volante académico. La controversia se amplificó porque el juez no recurrió al VAR para revisar la jugada, lo que incrementó el malestar en el conjunto visitante.
En medio de los reclamos, Gustavo Quinteros perdió la calma y se mostró visiblemente enojado con la determinación arbitral. El director técnico de Independiente terminó amonestado por protestar, en un momento que elevó la tensión del clásico de Avellaneda que se vive de una manera muy intensa..
Formaciones del encuentro entre Racing e Independiente
- Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
La terna arbitral de Racing vs. Independiente
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba
- Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Héctor Paletta
- Asistente VAR: Juan Pablo Loustau
Racing vs. Independiente: otros datos del clásico de Avellaneda
- Hora: 15.15
- TV: TNT Sports Premium / ESPN Premium
- Estadio: Cilindro de Avellaneda
