El último partido de Juan Martín del Potro en Argentina: será ante Novak Djokovic

En el inicio del posteo se puede observar al argentino, en off, elogiando la carrera y el talento del ex número 1 del mundo. Luego, el ganador del US Open 2009, le hizo un inesperado pedido: “Tengo un sueño. Quiero jugar en Argentino mi último partido y quiero que vengas”.

Embed Novak Djokovic le cumplirá el sueño a Juan Martín del Potro en su último partido. Emocionante.@DjokerNole @delpotrojuan pic.twitter.com/QuCEpFfkXP — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) September 12, 2024

La noticia, que generó un fuerte impacto, enloqueció a los fanáticos que podrán volver a tener cerca a Delpo dentro de una cancha en nuestro país. El evento se llevará adelante en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca el 1° de diciembre bajo el nombre de "El último desafío".

"Desde que jugué mi último partido en Buenos Aires, siempre sentí que ese no iba a ser el final de mi carrera. Siento que aún tengo algo guardado. Este será el último desafío que tanto busqué", expresó Del Potro sobre esta iniciativa que se está llevando adelante y que genera muchas expectativas puertas adentro al juntar al argentino nuevamente cara a cara contra uno de los mejores tenistas de toda la historia.

Los detalles del evento que llevará adelante Juan Martín Del Potro

Está programado que el serbio llegue al país el viernes 29 de noviembre y esa misma noche participará en la cena oficial del evento junto al ganador de la Copa Davis. Luego, al día siguiente, ofrecerá una conferencia para invitados corporativos, donde expondrá su inspiradora historia de vida, y el domingo cerrará su visita con su participación en un partido exhibición contra Delpo.