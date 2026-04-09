"Con la puerta abierta": revelan que Brian Sarmiento tenía un escatológico placer cuando era futbolista
Facundo Parra contó la desagradable costumbre de Brian Sarmiento en el vestuario de All Boys. Qué dijo la actual figura de Gran Hermano Generación Dorada.
El exdelantero Facundo Parra sorprendió al revelar una insólita y escatológica costumbre que tenía Brian Sarmiento durante su etapa como futbolista profesional. Ambos compartieron plantel en All Boys a principios del año 2020 y la convivencia diaria en el vestuario dejó anécdotas que hoy generan un fuerte revuelo mediático.
La desagradable rutina de Brian Sarmiento en el vestuario
Durante una reciente entrevista en el programa Cuerpo Técnico, Parra fue consultado sobre lo peor que le tocó vivir en la intimidad de un plantel. Sin dudarlo, recordó a su excompañero y dejó atónitos a los conductores. "Un delincuente, boludo. Entraba y se cambiaba lejos del baño. Pasaba en bolas con un pucho en la boca, se sentaba y garcaba con la puerta abierta", relató.
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La actitud del mediocampista ofensivo generaba una profunda incomodidad en el resto de los jugadores. El delantero confesó que miraba la situación y pensaba que no podía ser real. "Es el peor ejemplo que puede haber. Yo le decía: 'Brian, por favor, hay chicos acá'", agregó Parra.
Fiel a su estilo directo y desafiante, el propio exfutbolista justificó su accionar argumentando que su rendimiento físico y deportivo en la cancha compensaba sus malos modales. "Que aprendan. ¿Sabés lo que pasaba? Que después yo iba al entrenamiento y era el primero entrenando. Iba al partido y era el primero que quería ganar", se defendió el actual participante de Gran Hermano Argentina Generación Dorada.
Tras un extenso paso por clubes nacionales e internacionales (incluyendo formación en Estudiantes, ciclos en el ascenso español, Racing Club, Newell's y el fútbol de Grecia, Bolivia y Perú), el volante ofensivo cerró su etapa deportiva y hoy dedica su tiempo completo a su nueva faceta como personalidad televisiva.
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