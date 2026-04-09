"Con la puerta abierta": revelan que Brian Sarmiento tenía un escatológico placer cuando era futbolista

La desagradable rutina de Brian Sarmiento en el vestuario

Revelaron la desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los ve Revelación sobre la intimidad de Brian Sarmiento

Durante una reciente entrevista en el programa Cuerpo Técnico, Parra fue consultado sobre lo peor que le tocó vivir en la intimidad de un plantel. Sin dudarlo, recordó a su excompañero y dejó atónitos a los conductores. "Un delincuente, boludo. Entraba y se cambiaba lejos del baño. Pasaba en bolas con un pucho en la boca, se sentaba y garcaba con la puerta abierta", relató.