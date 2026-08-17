Alerta del SMN: confirman que El Niño ya está activo y advierten cuándo podría alcanzar "fuerza considerable"

El panorama climático global y regional ingresó formalmente en una nueva etapa de transformación. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en las últimas horas que el fenómeno de El Niño ya se encuentra activo, respaldado por registros oceánicos y atmosféricos que evidencian un calentamiento sostenido en las aguas del Pacífico ecuatorial por encima de los valores habituales para la época.