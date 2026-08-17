Alerta del SMN: confirman que El Niño ya está activo y advierten cuándo podría alcanzar "fuerza considerable"
El organismo informó que el Pacífico ecuatorial registra anomalías térmicas de hasta +3,2 °C. Alertan sobre el impacto en las lluvias para la Argentina.
El panorama climático global y regional ingresó formalmente en una nueva etapa de transformación. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en las últimas horas que el fenómeno de El Niño ya se encuentra activo, respaldado por registros oceánicos y atmosféricos que evidencian un calentamiento sostenido en las aguas del Pacífico ecuatorial por encima de los valores habituales para la época.
De acuerdo con los reportes técnicos del organismo, durante el mes de julio el calentamiento se expandió de manera progresiva desde la costa sudamericana hacia el sector central del Pacífico. Las mayores anomalías térmicas se concentraron en las inmediaciones de la región denominada Niño 1+2, donde los termómetros marinos marcaron desvíos de hasta +3,2 °C.
El Niño: pronóstico con 100% de probabilidad y el salto de intensidad esperado para la primavera
Frente a este escenario, los modelos de simulación climática nacionales e internacionales son categóricos: la probabilidad de que El Niño se mantenga activo durante el trimestre de agosto, septiembre y octubre de 2026 es prácticamente del 100%.
Sin embargo, el dato que encendió el seguimiento riguroso por parte de los especialistas radica en la proyección a mediano plazo. El SMN advirtió que las chances de que el fenómeno evolucione hacia una intensidad fuerte o muy fuerte se incrementan de manera considerable a partir del inicio de la primavera austral.
Este tipo de escenarios climáticos suele alterar de forma directa los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas en gran parte del territorio nacional.
No obstante, los registros históricos del organismo recuerdan que los efectos de El Niño no se distribuyen de manera homogénea en la Argentina, por lo que el impacto variará notablemente según la región geográfica, exigiendo un monitoreo constante de los pronósticos y alertas oficiales a lo largo de los próximos meses.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario