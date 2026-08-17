Conmoción en Hollywood: murió Hayden Panettiere, actriz de 36 años

Meses atrás, la actriz ya había encendido alarmas en torno a su círculo íntimo cuando, a mediados de julio, canceló a último momento su participación en la convención de terror Creep IE Aftermath en Ontario, California.

En su momento, los organizadores aludieron a una "emergencia", y posteriormente su representante aclaró que se trató de un asunto privado vinculado a la salud de un familiar mayor.

Una vida marcada por batallas personales y duros golpes

A lo largo de su carrera, Panettiere había transitado momentos de extrema exposición pública, hablando de manera abierta y sin filtros sobre sus batallas contra las adicciones al alcohol y las drogas, un proceso por el cual debió someterse a un tratamiento de rehabilitación en 2020 para alcanzar la sobriedad.

Sin embargo, uno de los golpes más devastadores en su vida ocurrió en 2023, cuando su hermano menor, Jansen, falleció de forma repentina a los 28 años a causa de una afección cardíaca.

En una entrevista concedida a la revista People el año pasado, la actriz reflexionaba sobre cómo aquella tragedia había reconfigurado su perspectiva: "Cuando te sucede algo tan grave, aprendes a elegir tus batallas y a no dejar que las pequeñas cosas te afecten. Porque una vez que algo tan horrible, tan profundo, tan catastrófico ocurre en tu vida, no hay mucho que pueda realmente desestabilizarte".