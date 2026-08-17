Conmoción en Hollywood: murió Hayden Panettiere, actriz de 36 años
La reconocida protagonista de "Heroes" y "Nashville" fue hallada sin vida este domingo. Su representante confirmó la triste noticia.
Hollywood y el mundo del espectáculo internacional amanecieron este domingo con una noticia tan trágica como inesperada. La actriz Hayden Panettiere, recordada por sus masivos papeles en las exitosas series televisivas "Heroes" y "Nashville", además de sus participaciones en la saga cinematográfica "Scream" (partes 4 y VI), murió a los 36 años.
La triste noticia fue confirmada por su representante a la cadena ABC News. Hasta el momento, las causas oficiales del fallecimiento no han sido dadas a conocer.
"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", expresó su agente a través de un comunicado oficial.
Conmoción en Hollywood: los últimos días de Hayden Panettiere
De acuerdo con información difundida por el medio especializado TMZ, fuentes cercanas a la actriz revelaron que Panettiere se había estado quejando de fuertes dolores de espalda durante el último año. Asimismo, allegados al entorno confirmaron que el deceso se produjo en la mañana del domingo.
Horas antes del trágico desenlace, la intérprete había viajado en avión junto a su pareja intermitente, Brian Hickerson, trasladándose desde Los Ángeles hacia el sur del país durante la jornada del sábado.
Meses atrás, la actriz ya había encendido alarmas en torno a su círculo íntimo cuando, a mediados de julio, canceló a último momento su participación en la convención de terror Creep IE Aftermath en Ontario, California.
En su momento, los organizadores aludieron a una "emergencia", y posteriormente su representante aclaró que se trató de un asunto privado vinculado a la salud de un familiar mayor.
Una vida marcada por batallas personales y duros golpes
A lo largo de su carrera, Panettiere había transitado momentos de extrema exposición pública, hablando de manera abierta y sin filtros sobre sus batallas contra las adicciones al alcohol y las drogas, un proceso por el cual debió someterse a un tratamiento de rehabilitación en 2020 para alcanzar la sobriedad.
Sin embargo, uno de los golpes más devastadores en su vida ocurrió en 2023, cuando su hermano menor, Jansen, falleció de forma repentina a los 28 años a causa de una afección cardíaca.
En una entrevista concedida a la revista People el año pasado, la actriz reflexionaba sobre cómo aquella tragedia había reconfigurado su perspectiva: "Cuando te sucede algo tan grave, aprendes a elegir tus batallas y a no dejar que las pequeñas cosas te afecten. Porque una vez que algo tan horrible, tan profundo, tan catastrófico ocurre en tu vida, no hay mucho que pueda realmente desestabilizarte".
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